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Голая женщина повисла на карнизе на Уралмаше в Екатеринбурге

Голая женщина повисла на карнизе на Уралмаше в Екатеринбурге

Сегодня, 12:04
Фото: Е1
На карнизе на Уралмаше в Екатеринбурге висела обнаженная женщина. Ее держали за руки спасатели и пытались вернуть обратно в квартиру.

Произошедшее сняли на видео очевидцы событий, сообщает Е1. Судя по кадрам с ролика, женщина шла голой по крыше, как вдруг стала спускаться вниз, повиснув на карнизе.

Когда спасатели просили женщину самостоятельно подойти к ним, их просьбы она игнорировала. 

Двум спасателям пришлось пролезть через балкон на крышу, где держать женщину за руки. А еще двое сотрудников МЧС затащили ее через окно нижестоящей квартиры внутрь. В результате женщину спасли.

Что мотивировало женщину на такой поступок неизвестно.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Карниз#Женщина#Голая
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