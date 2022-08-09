Голая женщина повисла на карнизе на Уралмаше в Екатеринбурге

Произошедшее сняли на видео очевидцы событий, сообщает Е1. Судя по кадрам с ролика, женщина шла голой по крыше, как вдруг стала спускаться вниз, повиснув на карнизе.
Когда спасатели просили женщину самостоятельно подойти к ним, их просьбы она игнорировала.
Двум спасателям пришлось пролезть через балкон на крышу, где держать женщину за руки. А еще двое сотрудников МЧС затащили ее через окно нижестоящей квартиры внутрь. В результате женщину спасли.
Что мотивировало женщину на такой поступок неизвестно.