Группа подростков держит в страхе весь район на Вагонке в Нижнем Тагиле

Анна Егорова рассказала, что в районе «Поликлиника» орудует группировка «малолетних преступников». Они отбирают ценные вещи у других детей, вымогают личные средства, бьют пьяных мужчин и совершают акты ксенофобии.
Одного мальчика заставили снять серьгу и угрожали побрить, за то что у него волосы крашенные, — пишет Анна в сообществе «Черный список Тагила».
Также тагильчанка рассказала, что дети нюхают газ, за что их прозвали «газовщиками».
Газ им продают в отделе, находящийся по улице Энтузиастов 14, заявления в ПДН есть, состоят на учёте давно и ещё плюсом у психотерапевта (орфография и пунктуация источника сохранены — прим. ред.), — рассказывает Анна Егорова.
Неравнодушная женщина добавила, что известно в том числе имя преподавателя подростков — некого Шведова С., который кидается палками и угрожает «розочками» (горлышком разбитой бутылки — прим. ред.), из-за чего с ним невозможно поговорить.
Анна считает, что подросткам-«газовщикам» от 13 до 16 лет. Жительница Нижнего Тагила предупреждает всех об опасности прогулок с детьми на «Поликлинике».
Я хочу предупредить всех родителей чьи дети гуляют в данном районе. Так же бы хотела узнать, что в головах у продавцов, которые безпрепятственно продают газ каждый день, ведь они же понимают, для каких целей это делается.
Ранее TagilCity.ru писал о других случаях токсикомании и безнравственного поведения подростков. Молодые жители Нижнего Тагила стояли у «Монетки» по ул. Ильича и нюхали газ. Полиция вычислила правонарушителей и поставили на учёт в ПДН. Родителей «дышавших» обещали привлечь к ответственности.