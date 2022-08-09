Группа подростков держит в страхе весь район на Вагонке в Нижнем Тагиле

Люди жалуются на группу подростков, которая держит в страхе весь район на Вагонке в Нижнем Тагиле. Сообщение о злодеяниях появилось накануне, 8 августа, с указанием на место их совершения — проспект Ленинградский, 33 и ул. Окунева, 33.

Анна Егорова рассказала, что в районе «Поликлиника» орудует группировка «малолетних преступников». Они отбирают ценные вещи у других детей, вымогают личные средства, бьют пьяных мужчин и совершают акты ксенофобии. Одного мальчика заставили снять серьгу и угрожали побрить, за то что у него волосы крашенные, — пишет Анна в сообществе «Черный список Тагила». Также тагильчанка рассказала, что дети нюхают газ, за что их прозвали «газовщиками». Газ им продают в отделе, находящийся по улице Энтузиастов 14, заявления в ПДН есть, состоят на учёте давно и ещё плюсом у психотерапевта (орфография и пунктуация источника сохранены — прим. ред.), — рассказывает Анна Егорова. Неравнодушная женщина добавила, что известно в том числе имя преподавателя подростков — некого Шведова С., который кидается палками и угрожает «розочками» (горлышком разбитой бутылки — прим. ред.), из-за чего с ним невозможно поговорить. Анна считает, что подросткам-«газовщикам» от 13 до 16 лет. Жительница Нижнего Тагила предупреждает всех об опасности прогулок с детьми на «Поликлинике». Я хочу предупредить всех родителей чьи дети гуляют в данном районе. Так же бы хотела узнать, что в головах у продавцов, которые безпрепятственно продают газ каждый день, ведь они же понимают, для каких целей это делается. Ранее TagilCity.ru писал о других случаях токсикомании и безнравственного поведения подростков. Молодые жители Нижнего Тагила стояли у «Монетки» по ул. Ильича и нюхали газ. Полиция вычислила правонарушителей и поставили на учёт в ПДН. Родителей «дышавших» обещали привлечь к ответственности. Родителей нюхавших газ подростков-токсикоманов оштрафуют в Нижнем Тагиле Узнать подробнее