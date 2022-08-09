Наступила пора одного из самых затратных, по словам родителей, занятий — сборов ребенка в школу. Образование бесплатное, но подготовка к нему обходится в десятки тысяч рублей. А сбор нескольких детей может и вовсе оставить кошелек пустым. Советами сохранения бюджета в период школьной подготовки с редакцией TagilCity.ru поделились многодетные родители из Нижнего Тагила.
Опытные мамы, прошедшие со своими детьми несколько классов, не рекомендуют экономить на одежде. На уроках ребенку должно быть комфортно, поэтому рубашки лучше выбирать из натурального хлопка, спортивный костюм — из надежных и удобных тканей.
В то же время не стоит покупать супердорогую одежду, потому что к концу года ребенок из нее вырастет. Лучше купить два комплекта рубашек и брюк средней категории: не с китайского рынка, но и не из дорогих коллекций, — рассказывает мама 12-летнего сына Анна.
Дополнительные траты возникают у родителей, чьи дети обучаются в школах, где введена единая форма. Тогда придется закладывать средства на индивидуальный пошив фирменной жилетки с логотипом образовательного учреждения.
Форму приходится покупать — тут никуда не денешься. В прошлом году брюки и жилетка для первоклассника обошлись в 3,5 тысячи почти, — говорит мама пятерых сыновей Евгения.
Обувь, как и одежда, должна быть удобной вне зависимости от цены. Мамы признаются, что порой дорогостоящие ботинки «не доживают» до конца учебного года, а кеды из «Эконома» не подводят в течение девяти месяцев.
Потратиться придется, если школьник носит специальную обувь по назначению врача. Но и в таких случаях родительницам удается ухватить пару по скидке.
Рюкзак в среднем и старшем звене школы — расходный материал, выразилась родительница пятерых сыновей Евгения. Выделять крупную сумму не стоит — через год портфель все равно менять.
А в начальных классах к выбору рюкзака стоит отнестись предельно внимательно. Осанка при многочасовом сидении за партой еще формируется, к тому же ребенок только привыкает к ежедневному книжному грузу.
В начальных классах лучше выбрать хороший ортопедический рюкзак. Его хватит надолго, может, на все четыре года, — делится тагильчанка Анна.
Однозначно можно сэкономить на школьной канцелярии, сошлись во взглядах собеседницы редакции. Дорогостоящие ручки с ярким рисунком, карандаши со сменным грифелем или линейка с особым дизайном — лишь маркетинговый ход. На функционал они не влияют, а иногда становятся преградой для получения знаний: разглядывать мельчайшие комиксы на 40-минутной математике предельно увлекательно.
Достаточно много можно сэкономить на канцтоварах. Простые зеленые тетрадки стоят на порядок меньше, чем красивые и с рисунками. Судя по опыту, нет никакого значения, в чем писать. Также наборы ручек по 10 штук обходятся намного дешевле, — отметила многодетная мама Евгения.
Однако не стоит экономить на цветных карандашах и других товарах для творчества, добавила тагильчанка Анна. Ребенку тяжело будет не только рисовать, но и поточить бюджетный грифель.
В магазин, кстати, лучше приходить с заранее заготовленным списком, поделилась секретом мама восьми детей Татьяна.
Я составляю список, потом еду в магазин с детьми и мужем. Пока он держит четырёхмесячного на руках, я с двухлеткой стараюсь быстро ориентироваться по списку, хватая с полок то, что увидела. При этом уговариваю дочь положить на место, что она уже успела схватить. В магазин канцтоваров приходится приезжать не один раз, так как дома, проверяя всё по списку, обнаруживаю, что половину пропустила, — рассказала многодетная мама.
Предпочитает для покупок семья Татьяны магазины с системой лояльности.