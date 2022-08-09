Наступила пора одного из самых затратных, по словам родителей, занятий — сборов ребенка в школу. Образование бесплатное, но подготовка к нему обходится в десятки тысяч рублей. А сбор нескольких детей может и вовсе оставить кошелек пустым. Советами сохранения бюджета в период школьной подготовки с редакцией TagilCity.ru поделились многодетные родители из Нижнего Тагила.