Прикормленные кем-то собаки мешают спать жителям ГГМ в Нижнем Тагиле

Другая тагильчанка рассказала, что проблема действительно актуальна: кто-то из соседей подкармливает собак и даже пускает их в свое жилище, однако ночью животные оказываются на улице и создают шум, который мешает людям спать. Надежда акцентировала внимание на том, что ситуация повторяется изо дня в день.