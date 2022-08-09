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Прикормленные кем-то собаки мешают спать жителям ГГМ в Нижнем Тагиле

Прикормленные кем-то собаки мешают спать жителям ГГМ в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:10
Фото: 1MI
Жители ГГМ в Нижнем Тагиле жалуются на то, что прикормленные кем-то собаки мешают спать целому микрорайону. Видеофакт инцидента был снят на Октябрьском проспекте, 12 и опубликован 8 августа в 19:49.
Сегодня в 4 часа утра на ГГМ, в районе «Семейного» бездомные собаки мешали спать. А многим ведь на работу с самого утра... Никакого покоя, — рассказывает о произошедшем Елена на странице сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Другая тагильчанка рассказала, что проблема действительно актуальна: кто-то из соседей подкармливает собак и даже пускает их в свое жилище, однако ночью животные оказываются на улице и создают шум, который мешает людям спать. Надежда акцентировала внимание на том, что ситуация повторяется изо дня в день. 

Напоминаем, что для отлова бродячих животных необходимо обращаться в районные администрации Нижнего Тагила с соответствующей заявкой.

Также специалисты рекомендуют не прикармливать бездомных собак, стерилизовать своих домашних питомцев и не допускать самовыгул животных.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Нижний Тагил#Собаки#Бродячие собаки#Сон#Ночь
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