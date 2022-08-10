Батюшка из Алапаевска идёт на рекорд: он поднял десятикилограммовую гирю 5 555 раз

Каждый день в течение полугода отец Серафим проводит две утренние службы, а после идёт в спортивный зал. Там он усердно тренируется со снарядом под звуки тяжелого рока (говорит, что так получается проще) для того, чтобы выполнить свою цель. Гиревым спортом батюшка занимается уже 10 лет.
Мотивация попасть в Книгу Рекордов России у гиревика возникла после того, как священнослужитель узнал о достижении Сергея Рачинского — тот поднял гирю 5 555 раз, но затратил на это 12 часов. Отец Серафим планирует сократить время и сделать всего 2 перерыва по 10 минут.
Сейчас батюшка продолжает идти к своей цели несмотря на возникающие казусы: например, на пятитысячном подъеме гири выключилась камера, записывающая рекорд. Спортсмен уже смог поднять гирю рекордное количество раз всего за 6 часов — его результаты фиксируют. Сам Серафим говорит о том, что свой собственный рекорд он уже установил, сообщает ОТВ.