Батюшка из Алапаевска идёт на рекорд: он поднял десятикилограммовую гирю 5 555 раз

Каждый день в течение полугода отец Серафим проводит две утренние службы, а после идёт в спортивный зал. Там он усердно тренируется со снарядом под звуки тяжелого рока (говорит, что так получается проще) для того, чтобы выполнить свою цель. Гиревым спортом батюшка занимается уже 10 лет.