Лежащий на рельсах екатеринбуржец чуть не погиб под колёсами поезда

Все случилось 10 августа. Два человека видели данное действо, пишет Е1. Один из свидетелей, Николай Нифонтов, шел на работу мимо железнодорожных путей в районе пересечения Кольцовского тракта и Базового переулка. Николай увидел мужчину на путях и сказал ему, что поезд уже надвигается, но тот не отреагировал.
В результате Николай увидел, как поезд применил экстренное торможение, раздался сильный скрежет. Другой мужчина, проходивший мимо, также громко кричал, чтобы лежащий на путях спасался.
В результате тот стал отползать с рельс, тело он успел убрать, а ноги до колена остались на путях. Поезд проехал по ним прямо на глазах у свидетелей.
На рельсах осталась кровь и его ботинок. Вагоны проехали метров на 15. Машинист и охранник выбежали и стали искать мужчину, — вспоминает Николай.
Далее они ожидали приезда скорой помощи. Николай спросил у пострадавшего, нужна ли ему помощь, а тот ответил, что нет. Мужчина бормотал что-то и, как утверждает Николай, возможно, еще не понял, что с ним произошло.