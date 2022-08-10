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Лежащий на рельсах екатеринбуржец чуть не погиб под колёсами поезда

Сегодня, 14:48
Мужчина из Екатеринбурга лежал на рельсах, не заметил электричку и попал под нее, после чего выжил.

Все случилось 10 августа. Два человека видели данное действо, пишет Е1. Один из свидетелей, Николай Нифонтов, шел на работу мимо железнодорожных путей в районе пересечения Кольцовского тракта и Базового переулка. Николай увидел мужчину на путях и сказал ему, что поезд уже надвигается, но тот не отреагировал.

В результате Николай увидел, как поезд применил экстренное торможение, раздался сильный скрежет. Другой мужчина, проходивший мимо, также громко кричал, чтобы лежащий на путях спасался.

В результате тот стал отползать с рельс, тело он успел убрать, а ноги до колена остались на путях. Поезд проехал по ним прямо на глазах у свидетелей.

На рельсах осталась кровь и его ботинок. Вагоны проехали метров на 15. Машинист и охранник выбежали и стали искать мужчину, — вспоминает Николай.

Далее они ожидали приезда скорой помощи. Николай спросил у пострадавшего, нужна ли ему помощь, а тот ответил, что нет. Мужчина бормотал что-то и, как утверждает Николай, возможно, еще не понял, что с ним произошло.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Поезд#Поезда#Рельсы
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