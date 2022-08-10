Лежащий на рельсах екатеринбуржец чуть не погиб под колёсами поезда

Все случилось 10 августа. Два человека видели данное действо, пишет Е1. Один из свидетелей, Николай Нифонтов, шел на работу мимо железнодорожных путей в районе пересечения Кольцовского тракта и Базового переулка. Николай увидел мужчину на путях и сказал ему, что поезд уже надвигается, но тот не отреагировал.