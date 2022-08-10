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Отключение холодной воды произошло из-за аварии на Вагонке в Нижнем Тагиле

Отключение холодной воды произошло из-за аварии на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:57
Фото: 1MI
Из-за аварии на насосной станции № 3 жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без холодной воды. Отключение произошло утром 10 августа.

Авария на насосной станции произошла из-за лопнувшей задвижки в колодце. На месте работают специалисты ООО «Водоканал-НТ». Подача холодной воды возобновится после окончания ремонтных работ.

Воды нет во всем районе. В данный момент завершаются аварийные работы, поэтому скоро вода появится, — сообщили TagilCity.ru в «Водоканале-НТ».

Кроме того, компания организовала подвоз воды в бочках в дошкольные учреждения. Жителей домов также обеспечат водой по потребности.

Если у кого будет необходимость, пусть обращаются в диспетчерскую службу — воду подвезем, — уточнили в ресурсной компании.
Фото: ООО «Водоканал-НТ»
#Анна Григорьева#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Вода#Отключение воды#Авария
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