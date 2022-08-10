Отключение холодной воды произошло из-за аварии на Вагонке в Нижнем Тагиле

Авария на насосной станции произошла из-за лопнувшей задвижки в колодце. На месте работают специалисты ООО «Водоканал-НТ». Подача холодной воды возобновится после окончания ремонтных работ.
Воды нет во всем районе. В данный момент завершаются аварийные работы, поэтому скоро вода появится, — сообщили TagilCity.ru в «Водоканале-НТ».
Кроме того, компания организовала подвоз воды в бочках в дошкольные учреждения. Жителей домов также обеспечат водой по потребности.
Если у кого будет необходимость, пусть обращаются в диспетчерскую службу — воду подвезем, — уточнили в ресурсной компании.