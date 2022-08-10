Свердловчанка пыталась продать своего 7-летнего сына в Екатеринбурге

Сама женщина сказала, что пошла на такой шаг из-за сильных материальных проблем. Однако следователям стало известно о ее ежемесячном доходе в размере 120 тысяч рублей. У женщины есть еще двое детей. Купить 7-летнего мальчика пожелала жительница Москвы.