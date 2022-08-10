TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Свердловчанка пыталась продать своего 7-летнего сына в Екатеринбурге

Свердловчанка пыталась продать своего 7-летнего сына в Екатеринбурге

Сегодня, 17:02
Фото: 1MI
36-летнюю жительницу Свердловской области обвиняют в торговле своим ребенком в Екатеринбурге. Обвинение предъявлено по ч.2 ст.127.1 УК РФ.

По данной статье женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи полагают, что месяц назад женщина опубликовала в соцсетях объявление о продаже своего сына.

В процессе общения с одной из потенциальных покупательниц, мать обозначила сыну стоимость - 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Следственный комитет.

А 9 августа в одном из ТРЦ Екатеринбурга женщине передали часть денег за сына. Там ее и поймали с поличным.

Сама женщина сказала, что пошла на такой шаг из-за сильных материальных проблем. Однако следователям стало известно о ее ежемесячном доходе в размере 120 тысяч рублей. У женщины есть еще двое детей. Купить 7-летнего мальчика пожелала жительница Москвы.

Отец ребенка рассказал следователям, что не знал, что сына продают. Мальчика отправили в больницу. Там решат, где ему дальше жить. 

Злоумышленница во всем созналась. Сейчас следователи продолжают обирать оставшиеся доказательства преступления и опрашивать свидетелей. Следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании свердловчанке меры пресечения в виде заключения под стражу.

#Елена Озерова#Происшествия#Эксклюзив#Новости УрФО#Ребенок#Больница#Продажа#Незаконная продажа
Подпишитесь
Превышение диоксида азота в 1,5 раза. Замеры воздуха в Нижнем Тагиле 10 августа
Сегодня, 11:22
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:26
Министр обороны Шойгу прилетит в Нижний Тагил
Генерал армии Сергей Шойгу прилетит в Нижний Тагил и Екатеринбург в ближайшие дни. Предположительно, министр обороны России посетит оборонные заводы.
Сегодня, 12:27
Есть невозможно. Работники тагильского ЕВРАЗ НТМК пожаловались на столовую
Вчера, 16:50
Незрячий саундпродюсер из Екатеринбурга играет на саксофоне и поет
Вчера, 21:59
Открытки с рыжим лисенком выпущены в честь 300-летия Нижнего Тагила
Набор открыток с видами города, на фоне которых снят рыжий Лисенок, главный символ Кукольного театра, появился в Нижнем Тагиле.
Сегодня, 16:44