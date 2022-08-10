Свердловчанка пыталась продать своего 7-летнего сына в Екатеринбурге

По данной статье женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи полагают, что месяц назад женщина опубликовала в соцсетях объявление о продаже своего сына.
В процессе общения с одной из потенциальных покупательниц, мать обозначила сыну стоимость - 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Следственный комитет.
А 9 августа в одном из ТРЦ Екатеринбурга женщине передали часть денег за сына. Там ее и поймали с поличным.
Сама женщина сказала, что пошла на такой шаг из-за сильных материальных проблем. Однако следователям стало известно о ее ежемесячном доходе в размере 120 тысяч рублей. У женщины есть еще двое детей. Купить 7-летнего мальчика пожелала жительница Москвы.
Отец ребенка рассказал следователям, что не знал, что сына продают. Мальчика отправили в больницу. Там решат, где ему дальше жить.
Злоумышленница во всем созналась. Сейчас следователи продолжают обирать оставшиеся доказательства преступления и опрашивать свидетелей. Следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании свердловчанке меры пресечения в виде заключения под стражу.