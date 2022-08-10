Тагильский ребцентр животных поддержал директора парка львов «Тайган»

Напомним, в сентябре прошлого года 22-летняя посетительница парка львов «Тайган» поднесла годовалого сына через ограждение к клетке с хищниками. Один из львов напал на малыша. В результате ребенку пришлось ампутировать палец на руке. Следователи возбудили уголовное дело. В результате на 2,3 года колонии общего режима был осужден директор парка Олег Зубков. Суд установил, что вольеры оборудовали с нарушением требований безопасности.