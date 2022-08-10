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Тагильский ребцентр животных поддержал директора парка львов «Тайган»

Тагильский ребцентр животных поддержал директора парка львов «Тайган»

Сегодня, 16:30
Фото: 1MI
В защиту директора крымского парка львов «Тайган» выступила владелица реабилитационного центра «Greenpoll» в Нижнем Тагиле Оксана Полякова. В конце июля Олега Зубкова осудили на 2,3 года после инцидента с хищником, который откусил палец годовалому ребенку.

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка, по мнению Оксаны Поляковой, в первую очередь несут родители. Следователи установили, что мать сама поднесла ребенка к ограждению. Однако наказание за это она не понесла.

Родители перестали нести ответственность за поведение и воспитание своих детей. Эту тенденцию мы наблюдаем уже на протяжении 10 лет. Что касается уголовного дела Олега Алексеевича, я считаю, что здесь напрямую ответственность должна лечь на маму. Она отвечает за здоровье своего ребенка. То есть если ребенок ломает качель в парке, то отвечать должен тот, кто установил эту качель? Или, если ребенок играет на железнодорожных путях, и это приводит к трагедии, то кто ответит? Руководитель РЖД? Если ребенок выпадает из окна, будет отвечать тот, кто вставил это окно? Для меня непонятна эта логика, по которой был осужден Олег Зубков, — считает директор тагильского ребцентра для животных Оксана Полякова.

Напомним, в сентябре прошлого года 22-летняя посетительница парка львов «Тайган» поднесла годовалого сына через ограждение к клетке с хищниками. Один из львов напал на малыша. В результате ребенку пришлось ампутировать палец на руке. Следователи возбудили уголовное дело. В результате на 2,3 года колонии общего режима был осужден директор парка Олег Зубков. Суд установил, что вольеры оборудовали с нарушением требований безопасности. 

#Анна Григорьева#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Лев#Хищник#Уголовное дело
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