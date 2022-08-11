Школьник без сигнального жилета убирал мусор с дороги в Нижнем Тагиле

Кроме того, подростков не направляют работать на дороги или другие территории, где есть опасные факторы. Обычно это парки и скверы, а уборку вдоль дорогим не поручают. Для обеспечения безопасности им выдают сигнальные жилеты и бейсболки, в которых они и работают на объектах.