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Школьник без сигнального жилета убирал мусор с дороги в Нижнем Тагиле

Школьник без сигнального жилета убирал мусор с дороги в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:26
Фото: TagilCity.ru
Ребенок передвигался вдоль дороги и убирал мусор 10 августа, рассказал редакции житель Нижнего Тагила Виталий, который увидел подростка.

Днём в среду мальчик школьного возраста находился на дороге и выполнял какие-то работы без сигнального жилета, что делало его малоприметным на фоне дороги.

— Страшная ситуация, он сливается с асфальтом! Я позвонил в ГИБДД, они примут меры, — возмутился в беседе с TagilCity.ru местный житель Виталий.

Опасный для ребёнка момент читатель зафиксировал на участке проспекта Дзержинского между улицей Ильича и проспектом Вагоностроителей. Мужчина поговорил с подростком, который сказал, что работает по найму, но название организации не уточнил.

К трудовым отрядам школьников, которые организовывает администрация города, подросток отношения не имеет, сообщила TagilCity.ru заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города  Анна Афонасьева:

В августе у нас работает уже мало ребят, особенно на Вагонке. Часть трудится у техникума на Юности, ещё часть — на Ленинградском проспекте. На Дзержинского у нас подростки из отрядов мэра не работают.

Кроме того, подростков не направляют работать на дороги или другие территории, где есть опасные факторы. Обычно это парки и скверы, а уборку вдоль дорогим не поручают. Для обеспечения безопасности им выдают сигнальные жилеты и бейсболки, в которых они и работают на объектах. 

Ребята все должны быть в жилетах и головных уборах, и бригадир отвечает за это.

 

#Александра Логинова#Нижний Тагил#Происшествия#Эксклюзив#Ребенок#Дорога#Проспект Дзержинского#Безопасность#Подросток
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