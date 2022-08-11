Школьник без сигнального жилета убирал мусор с дороги в Нижнем Тагиле

Днём в среду мальчик школьного возраста находился на дороге и выполнял какие-то работы без сигнального жилета, что делало его малоприметным на фоне дороги.
— Страшная ситуация, он сливается с асфальтом! Я позвонил в ГИБДД, они примут меры, — возмутился в беседе с TagilCity.ru местный житель Виталий.
Опасный для ребёнка момент читатель зафиксировал на участке проспекта Дзержинского между улицей Ильича и проспектом Вагоностроителей. Мужчина поговорил с подростком, который сказал, что работает по найму, но название организации не уточнил.
К трудовым отрядам школьников, которые организовывает администрация города, подросток отношения не имеет, сообщила TagilCity.ru заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Анна Афонасьева:
В августе у нас работает уже мало ребят, особенно на Вагонке. Часть трудится у техникума на Юности, ещё часть — на Ленинградском проспекте. На Дзержинского у нас подростки из отрядов мэра не работают.
Кроме того, подростков не направляют работать на дороги или другие территории, где есть опасные факторы. Обычно это парки и скверы, а уборку вдоль дорогим не поручают. Для обеспечения безопасности им выдают сигнальные жилеты и бейсболки, в которых они и работают на объектах.
Ребята все должны быть в жилетах и головных уборах, и бригадир отвечает за это.