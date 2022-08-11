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В H&M в Екатеринбурге стартовала финальная распродажа

Сегодня, 12:08
Фото: 1MI
Бутики H&M открылись в Екатеринбурге для проведения распродажи 11 августа.

В сети магазинах стартовала финальная распродажа. Когда люди выкупят все вещи, оставшиеся в магазине, бутик окончательно уйдет с российского рынка. Свои двери для покупателей бутики открыли в «Меге» и Veer Mall.

По словам сотрудников магазинов, срок распродажи – от четырех месяцев до полугода, - в зависимости от того, как быстро раскупят остатки.

H&M Home с товарами для дома открыт в Veer Mall. Это один из немногих магазинов, который на время застоя все товары обтянул пленкой. В связи с этим мебель даже не запылилась. 

Покупатели рассказали, что стоимость товаров остались такими же, как на момент закрытия бутиков. Напомним, что эти магазины закрылись в марте из-за несогласия с проведением военной операции на Украине.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Распродажа#Бутики#Бутик#Магазин
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