В H&M в Екатеринбурге стартовала финальная распродажа

В сети магазинах стартовала финальная распродажа. Когда люди выкупят все вещи, оставшиеся в магазине, бутик окончательно уйдет с российского рынка. Свои двери для покупателей бутики открыли в «Меге» и Veer Mall.
По словам сотрудников магазинов, срок распродажи – от четырех месяцев до полугода, - в зависимости от того, как быстро раскупят остатки.
H&M Home с товарами для дома открыт в Veer Mall. Это один из немногих магазинов, который на время застоя все товары обтянул пленкой. В связи с этим мебель даже не запылилась.
Покупатели рассказали, что стоимость товаров остались такими же, как на момент закрытия бутиков. Напомним, что эти магазины закрылись в марте из-за несогласия с проведением военной операции на Украине.