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Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на подростка за нападение с ножом в Реже

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на подростка за нападение с ножом в Реже

Сегодня, 16:32
Фото: 1MI
В полиции Режа отказались возбуждать уголовное дело в отношении подростка, который напал с ножом на 55-летнего мужчину.

Пострадавший сутки провёл в реанимации, ему была проведена операция. После этого он ещё месяц был на больничном, пишет Е1.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию 15 апреля 2022 года от дочери мужчину. В ходе проверки была сделана судебно-медицинская экспертиза.

В ОМВД по Режевскому району рассказали, что мужчине было нанесено непроникающее ранение. Он получил лёгкий вред здоровью.

Однако полиция отказалась возбуждать уголовное дело, так как подросток ещё не достиг возраста, когда наступает уголовная ответственность.

В то же время подросток был поставлен на учёт. Его теперь проверяют регулярно сотрудники ПДН. Семья ранее в поле зрения полиции не попадала. На данный момент решается вопрос о том, чтобы отправить юношу в учреждение закрытого типа для профилактики.

Дочь пострадавшего возмущена таким решением. Она планирует обжаловать отказ и добиться возбуждения уголовного дела, пишет Е1.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Реж#Подросток#Полиция#Уголовное дело
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