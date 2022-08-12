Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на подростка за нападение с ножом в Реже

В то же время подросток был поставлен на учёт. Его теперь проверяют регулярно сотрудники ПДН. Семья ранее в поле зрения полиции не попадала. На данный момент решается вопрос о том, чтобы отправить юношу в учреждение закрытого типа для профилактики.