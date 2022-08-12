В ИФНС создали книгу поздравлений и пожеланий в честь 300-летия Нижнего Тагила

Сотрудники и члены молодёжного совета провели праздничный забег по улицам, создали поздравление на электронной карте. В инспекции также провели конкурс для работников и их семей. Центральной темой интерактивного квеста стало знание Нижнего Тагила.
Уполномоченные от ИФНС передают пожелания всем жителям города и поздравляют с наступающим праздником.
День города – еще один повод признаться своей малой Родине в любви. Ведь нельзя не любить место, где живешь, учишься, работаешь, создаешь семью, воспитываешь детей.
Члены молодежного совета напоминают, что у города-труженика долгий путь, начавшийся со времён Петра I.
Свой праздник Нижний Тагил встречает новыми успехами и большими планами. Они обязательно сбудутся, потому что все мы любим наш город. Мы своим трудом и талантами создаем его историю! — подытожили в ИФНС.