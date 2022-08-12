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В ИФНС создали книгу поздравлений и пожеланий в честь 300-летия Нижнего Тагила

В ИФНС создали книгу поздравлений и пожеланий в честь 300-летия Нижнего Тагила

Сегодня, 09:27
Фото: ИФНС
В Межрайонной ИФНС России №16 создали книгу поздравлений и пожеланий в честь 300-летия Нижнего Тагила. Подарок передали администрации города.

Сотрудники и члены молодёжного совета провели праздничный забег по улицам, создали поздравление на электронной карте. В инспекции также провели конкурс для работников и их семей. Центральной темой интерактивного квеста стало знание Нижнего Тагила.

Уполномоченные от ИФНС передают пожелания всем жителям города и поздравляют с наступающим праздником.

День города – еще один повод признаться своей малой Родине в любви. Ведь нельзя не любить место, где живешь, учишься, работаешь, создаешь семью, воспитываешь детей.

Члены молодежного совета напоминают, что у города-труженика долгий путь, начавшийся со времён Петра I.

Свой праздник Нижний Тагил встречает новыми успехами и большими планами. Они обязательно сбудутся, потому что все мы любим наш город. Мы своим трудом и талантами создаем его историю! — подытожили в ИФНС.
Фото: ИФНС
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