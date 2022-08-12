В Нижнем Тагиле мужчина пытался зарезать коллегу из-за двух конфет

В один из дней подозреваемый и другой работник, который проживал в соседнем помещении, употребили спиртные напитки. Далее они не смогли поделить две конфеты. Последние приезжий из Нижнего Тагила без спроса взял со стола соседа. В ходе словесной перепалки обвиняемый схватил нож и семь раз ударил им оппонента в грудь и шею.