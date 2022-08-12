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В Нижнем Тагиле мужчина пытался зарезать коллегу из-за двух конфет

Сегодня, 14:45
На Урале в поселке Мокроусское 44-летний гражданин ударил семь раз ножом своего коллегу.

Мужчины не смогли поделить две конфеты. Об этом информирует «КП-Екатеринбург».

Житель Нижнего Тагила приехал в село в мае текущего года, чтобы подработать в местном фермерском хозяйстве. Он вместе с другими рабочими жил в сараях, которыми владеет их работодатель. У каждого человека было свое помещение для проживания.

В один из дней подозреваемый и другой работник, который проживал в соседнем помещении, употребили спиртные напитки. Далее они не смогли поделить две конфеты. Последние приезжий из Нижнего Тагила без спроса взял со стола соседа. В ходе словесной перепалки обвиняемый схватил нож и семь раз ударил им оппонента в грудь и шею.

Потерпевший вытолкнул нападавшего из комнаты, и позвал на помощь. Здоровью гражданина был причинен тяжкий вред, однако врачи его спасли.

По словам начальника пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, агрессор и его жертва ранее уже были судимы. После трудоустройства они сразу начали конфликтовать друг с другом по бытовым мелочам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

 

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