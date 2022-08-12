В Нижнем Тагиле мужчина пытался зарезать коллегу из-за двух конфет

Мужчины не смогли поделить две конфеты. Об этом информирует «КП-Екатеринбург».
Житель Нижнего Тагила приехал в село в мае текущего года, чтобы подработать в местном фермерском хозяйстве. Он вместе с другими рабочими жил в сараях, которыми владеет их работодатель. У каждого человека было свое помещение для проживания.
В один из дней подозреваемый и другой работник, который проживал в соседнем помещении, употребили спиртные напитки. Далее они не смогли поделить две конфеты. Последние приезжий из Нижнего Тагила без спроса взял со стола соседа. В ходе словесной перепалки обвиняемый схватил нож и семь раз ударил им оппонента в грудь и шею.
Потерпевший вытолкнул нападавшего из комнаты, и позвал на помощь. Здоровью гражданина был причинен тяжкий вред, однако врачи его спасли.
По словам начальника пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, агрессор и его жертва ранее уже были судимы. После трудоустройства они сразу начали конфликтовать друг с другом по бытовым мелочам.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.