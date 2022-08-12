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Владислав Пинаев поздравил Нижний Тагил с 300-летним юбилеем

Владислав Пинаев поздравил Нижний Тагил с 300-летним юбилеем

Сегодня, 10:20
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Сегодня, 12 августа, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил город с 300-летним юбилеем.
300 лет — это летопись славных дел и ярких событий. Это три века, начиная с петровских времен, службы во имя России для укрепления её промышленности и обороноспособности, — говорит глава администрации.

Мэр добавил, что быть надёжной опорой своей стране — в характере нашего города.

Так было всегда, так будет и впредь, — подметил мэр города-юбиляра.

Сегодня, 12 августа, город входит в четвёртое столетие с новыми объектами, которые уже завершили и завершаются. Владислав Пинаев добавляет, что планов и проектов у города ещё немало.

Символично, что главным юбилейным объектом стал мост через Тагильский пруд. Он соединил не просто два берега, а прошлое и будущее города.

В завершение мэр пожелал городу роста и развития, а тагильчанам — новых сил, свежих идей и успехов в работе и во всех добрых начинаниях.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле отмечается 300-летний юбилей. Праздничные мероприятия в различных частях города продлятся с 12 по 14 августа. Подробнее обо всех планируемых событиях можно узнать из материала TagilCity.ru.

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