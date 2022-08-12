Все новости о праздновании 300-летия Нижнего Тагила: прямые эфиры, трансляции и фото

В Нижнем Тагиле начинается празднование 300-летия

На сайте TagilCity.ru в едином сюжете собраны все новости и фоторепортажи о том, как Нижний Тагил готовился и празднует 300-летие. А также мы проведем несколько прямых эфиров с самых важных объектов. Читайте и не упустите ничего важного!

Сюжет 300 лет Нижнему Тагилу

Нижний Тагил широко празднует свой юбилей! Чтобы не упустить интересные моменты, следите за новостями. Текстовая трансляция. Мы будем вести параллельно две текстовые трансляции — «ВКонтакте» и на сайте, выбирайте, где вам удобнее смотреть. Также все интересное будет опубликовано в нашем Telegram-канале. Начало в 12:00 12 августа. Прямые эфиры. В течение 12 и 13 августа в нашей группе в «ВКонтакте» будут идти прямые эфиры. Вот примерное расписание (возможны изменения из-за графика гостей и технических моментов): 12 августа 12:15 открытие стелы «Город трудовой доблести»

12 августа 13:30 открытие моста через Нижнетагильский пруд

12 августа 22:00 3D мэппинг-шоу у Драматического театра

13 августа 12:00 старт празднования Дня города на Лисьей горе

13 августа 23:30 фестиваль фейерверков над акваторией Нижнетагильского пруда Ну и конечно следите за новостями на сайте в специальном сюжете 300 лет Нижнему Тагилу. Сообщить новости можно в соцсетях нашего издания, а также в мессенджеры по телефону 89655104242 (не звонки). Фейерверки, кино под открытым небом и Хабиб. Как Нижний Тагил отметит День города Узнать подробнее