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Все новости о праздновании 300-летия Нижнего Тагила: прямые эфиры, трансляции и фото

Все новости о праздновании 300-летия Нижнего Тагила: прямые эфиры, трансляции и фото

Сегодня, 09:12
Фото: Илья Колесов

В Нижнем Тагиле начинается празднование 300-летия

На сайте TagilCity.ru в едином сюжете собраны все новости и фоторепортажи о том, как Нижний Тагил готовился и празднует 300-летие. А также мы проведем несколько прямых эфиров с самых важных объектов. Читайте и не упустите ничего важного!

Нижний Тагил широко празднует свой юбилей! Чтобы не упустить интересные моменты, следите за новостями.

Текстовая трансляция. Мы будем вести параллельно две текстовые трансляции — «ВКонтакте» и на сайте, выбирайте, где вам удобнее смотреть. Также все интересное будет опубликовано в нашем Telegram-канале. Начало в 12:00 12 августа. 

Прямые эфиры. В течение 12 и 13 августа в нашей группе в «ВКонтакте» будут идти прямые эфиры. Вот примерное расписание (возможны изменения из-за графика гостей и технических моментов):

  • 12 августа 12:15 открытие стелы «Город трудовой доблести»
  • 12 августа 13:30 открытие моста через Нижнетагильский пруд
  • 12 августа 22:00 3D мэппинг-шоу у Драматического театра
  • 13 августа 12:00 старт празднования Дня города на Лисьей горе
  • 13 августа 23:30 фестиваль фейерверков над акваторией Нижнетагильского пруда

Ну и конечно следите за новостями на сайте в специальном сюжете 300 лет Нижнему Тагилу.

Сообщить новости можно в соцсетях нашего издания, а также в мессенджеры по телефону 89655104242 (не звонки). 

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#Александра Логинова#Нижний Тагил#300 лет Нижнему Тагилу#Свободное время#День города#Праздник
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