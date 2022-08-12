Все новости о праздновании 300-летия Нижнего Тагила: прямые эфиры, трансляции и фото

Нижний Тагил широко празднует свой юбилей! Чтобы не упустить интересные моменты, следите за новостями.
Текстовая трансляция. Мы будем вести параллельно две текстовые трансляции — «ВКонтакте» и на сайте, выбирайте, где вам удобнее смотреть. Также все интересное будет опубликовано в нашем Telegram-канале. Начало в 12:00 12 августа.
Прямые эфиры. В течение 12 и 13 августа в нашей группе в «ВКонтакте» будут идти прямые эфиры. Вот примерное расписание (возможны изменения из-за графика гостей и технических моментов):
Ну и конечно следите за новостями на сайте в специальном сюжете 300 лет Нижнему Тагилу.
Сообщить новости можно в соцсетях нашего издания, а также в мессенджеры по телефону 89655104242 (не звонки).