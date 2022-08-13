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Вагон насмерть раздавил женщину в Асбесте

Вагон насмерть раздавил женщину в Асбесте

Сегодня, 20:14
Фото: 1MI
В Асбесте вагон упал на женщину. Она погибла на месте происшествия. Инцидент случился на станции «Фабрика 6» Уральского асбестового горно-обогатительного комбината.

На данный момент обстоятельства произошедшего до конца неизвестны. Женщина работала весовщицей, пишет Е1 со ссылкой на собственные источники.

По их словам, после окончания смены женщина решила сходить в уборную, которая находится, а подсобке для рабочих. В этот момент на нее упал вагон проезжающего мимо поезда.

Женщина во время происшествия находилась в туалете. Источник уточнил, что к позу были присоединены лишние вагоны он было составителя. Путь был тупиковым. Вагоны заскочили на насыпь и оттуда отлетели в сторону.

На месте работали сотрудники МЧС. Известном что пострадавшей было 48 лет. У неё остался гражданский муж. 

В пресс-службе предприятия подтвердили смерть работницы. Там рассказали, что она работала почти 4 года. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работает спецкомиссия и сотрудники Следственного комитета. Руководство предприятия выразило родным соболезнования.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Асбест#Смерть#Погибшие#Вагон#Поезд
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