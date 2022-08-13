Вагон насмерть раздавил женщину в Асбесте

На данный момент обстоятельства произошедшего до конца неизвестны. Женщина работала весовщицей, пишет Е1 со ссылкой на собственные источники.
По их словам, после окончания смены женщина решила сходить в уборную, которая находится, а подсобке для рабочих. В этот момент на нее упал вагон проезжающего мимо поезда.
Женщина во время происшествия находилась в туалете. Источник уточнил, что к позу были присоединены лишние вагоны он было составителя. Путь был тупиковым. Вагоны заскочили на насыпь и оттуда отлетели в сторону.
На месте работали сотрудники МЧС. Известном что пострадавшей было 48 лет. У неё остался гражданский муж.
В пресс-службе предприятия подтвердили смерть работницы. Там рассказали, что она работала почти 4 года. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работает спецкомиссия и сотрудники Следственного комитета. Руководство предприятия выразило родным соболезнования.