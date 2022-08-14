Кошка пять дней просидела на дереве в Верхнем Тагиле

Кошка забралась на березу. Сидела она там до тех пор, пока ее не сняли добровольцы, сообщает издание сообщество «ЗооСпас в Екатеринбурге».
Вечером нарисовалась перспектива съездить в Верхний Тагил – там на березе уже пятый день сидит кошка. Такая длительность просто поражала воображение, – сказано в сообществе.
Девушка, которая рассказала волонтерам о пострадавшей кошке, отмечала, что пять дней назад она приезжала в Верхний Тагил, тогда и увидела животное на дереве. А спустя почти неделю, когда вернулась в город, увидела кошку на том же месте.
Животное расположилось на березе на уровне второго этажа дома, затем залезла выше и ушла на конец длинной горизонтальной ветки. Оттуда выбраться самостоятельно она уже не смогла.
Девушка, которая обратилась за помощью кошке, забрала животное к себе домой и нашла ей хозяев.