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Кошка пять дней просидела на дереве в Верхнем Тагиле

Кошка пять дней просидела на дереве в Верхнем Тагиле

Сегодня, 14:31
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге».
Застрявшей на березе кошке в Верхнем Тагиле пришлось просидеть там пять дней.

Кошка забралась на березу. Сидела она там до тех пор, пока ее не сняли добровольцы, сообщает издание сообщество «ЗооСпас в Екатеринбурге».

Вечером нарисовалась перспектива съездить в Верхний Тагил – там на березе уже пятый день сидит кошка. Такая длительность просто поражала воображение, – сказано в сообществе.

Девушка, которая рассказала волонтерам о пострадавшей кошке, отмечала, что пять дней назад она приезжала в Верхний Тагил, тогда и увидела животное на дереве. А спустя почти неделю, когда вернулась в город, увидела кошку на том же месте.

Животное расположилось на березе на уровне второго этажа дома, затем залезла выше и ушла на конец длинной горизонтальной ветки. Оттуда выбраться самостоятельно она уже не смогла.

Девушка, которая обратилась за помощью кошке, забрала животное к себе домой и нашла ей хозяев.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Кошка#Волонтеры#Добровольцы
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