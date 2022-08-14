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Председатель жюри фестиваля «Одна шестая» рассказал о важности киноязыка

Председатель жюри фестиваля «Одна шестая» рассказал о важности киноязыка

Сегодня, 14:52
Фото: 1MI
Эксперты киноиндустрии отметили высокую роль начавшегося в Екатеринбурге I Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая».

Искусствоведы отметили, что киноиндустрии следует развиваться несмотря ни на какие преграды. Также они сказали, что кинематографу неважно, из какой страны человек и где он снимает свои фильмы. Также неважен кинематографический опыт и пол режиссера, сообщает департамент информационной политики.

Мы все говорим на одном языке - языке кинематографа. Создание фильма – дело непростое. Фильмы – это магия, это волшебство, это целительная сила искусства, - сказал иранский режиссер Мехди Фард Гадери.

Также он отметил, что фестивали, которые посвящены дебютному кино, - самые важные, потому что помогают молодым режиссерам обрести популярность. 

По словам президента кинофестиваля «Одна шестая» Алексея Федорченко, для Екатеринбурга важно обилие кинофестивалей.

Если фестиваль себя зарекомендует, и сюда будут стремиться люди – это здорово. Уже сейчас сюда приехали люди из Европы, и Азии, - сказал Алексей Федорченко.

Ранее сообщалось, что в дни фестиваля пройдут 24 конкурсных кинопоказа. Все они бесплатные.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Кино#Кинофестиваль#Фестиваль
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