Председатель жюри фестиваля «Одна шестая» рассказал о важности киноязыка

Искусствоведы отметили, что киноиндустрии следует развиваться несмотря ни на какие преграды. Также они сказали, что кинематографу неважно, из какой страны человек и где он снимает свои фильмы. Также неважен кинематографический опыт и пол режиссера, сообщает департамент информационной политики.