Председатель жюри фестиваля «Одна шестая» рассказал о важности киноязыка

Искусствоведы отметили, что киноиндустрии следует развиваться несмотря ни на какие преграды. Также они сказали, что кинематографу неважно, из какой страны человек и где он снимает свои фильмы. Также неважен кинематографический опыт и пол режиссера, сообщает департамент информационной политики.
Мы все говорим на одном языке - языке кинематографа. Создание фильма – дело непростое. Фильмы – это магия, это волшебство, это целительная сила искусства, - сказал иранский режиссер Мехди Фард Гадери.
Также он отметил, что фестивали, которые посвящены дебютному кино, - самые важные, потому что помогают молодым режиссерам обрести популярность.
По словам президента кинофестиваля «Одна шестая» Алексея Федорченко, для Екатеринбурга важно обилие кинофестивалей.
Если фестиваль себя зарекомендует, и сюда будут стремиться люди – это здорово. Уже сейчас сюда приехали люди из Европы, и Азии, - сказал Алексей Федорченко.
Ранее сообщалось, что в дни фестиваля пройдут 24 конкурсных кинопоказа. Все они бесплатные.