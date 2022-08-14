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Прокуратура начала проверку после гибели женщины под вагоном тепловоза в Асбесте

Прокуратура начала проверку после гибели женщины под вагоном тепловоза в Асбесте

Сегодня, 15:33
Фото: 1MI
Работница предприятия Асбеста скончалась после того, как на нее наехал грузовой вагон тепловоза на ж/д путях.

Местная прокуратура сейчас проводит проверку по данному факту, сообщает региональная пресс-служба ведомства. 

Предварительно известно, что ЧП произошло в субботу, 13 августа примерно в 13.30 в ходе схода грузового вагона тепловоза ТЭМ-2 на ж/д путях на станции фабрики № 6 ПАО «Ураласбест». Скончалась 49-летняя весовщица предприятия.

После проверки сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку соблюдению на предприятии трудового законодательства. Также они выяснят, кто был ответственным за безопасность на предприятии в тот день. После по отношению к виновным применят меры.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Асбест#Рельсы#Предприятие#Смерть
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