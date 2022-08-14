Прокуратура начала проверку после гибели женщины под вагоном тепловоза в Асбесте

Местная прокуратура сейчас проводит проверку по данному факту, сообщает региональная пресс-служба ведомства.
Предварительно известно, что ЧП произошло в субботу, 13 августа примерно в 13.30 в ходе схода грузового вагона тепловоза ТЭМ-2 на ж/д путях на станции фабрики № 6 ПАО «Ураласбест». Скончалась 49-летняя весовщица предприятия.
После проверки сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку соблюдению на предприятии трудового законодательства. Также они выяснят, кто был ответственным за безопасность на предприятии в тот день. После по отношению к виновным применят меры.