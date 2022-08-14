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Торговый центр взорвался в центре Еревана (видео)

Сегодня, 16:40
Мощный взрыв прогремел в центре Еревана. Взорвался один из ТЦ. Момент происшествия попал на видео.

Инцидент произошёл в торговом центре «Сурмалу». Кадры опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, что крыша здания разорвалась из-за удара изнутри. После этого улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали разбегаться по улице.

В больницы города доставлены семь пострадавших. Однако эти данные ещё не окончательные, сообщил глава армянской службы скорой помощи Тагуи Степанян.

По данным МЧС Армении, после взрыва начался пожар. Ему присвоен повышенный рейтинг сложности. Ликвидацией возгорания занимаются шесть отрядов спасателей с автолестницей.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Россия#Взрыв#Торговый центр#Пострадавшие
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