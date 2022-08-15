Антициклон и заморозки придут в Свердловскую область

По данным синоптиков, циклон будет неспешно смещается с европейской территории России в сторону Урала, отмечается в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». При этом не исключена вероятность дождей в ближайшие дни.
А в предстоящую ночь, с понедельника на вторник, в окрестностях областного центра возможны заморозки на почве до 0… -1 градуса. Днем 15 августа воздух нагреется от +18 до +23 градусов.
Во вторник, 16 августа, в Свердловской области ожидается малооблачная погода. При этом днем воздух может нагреться до +24 градусов. Ночью, вероятно, похолодает до +10.
В среду, 17 августа, ожидается +21 градус в дневное время. Может пройти небольшой дождь. 18 августа днем похолодает до +20 градусов. В пятницу станет немного потеплее – до +23 градусов.
В выходные в областном центре вновь будет жара – до +27 градусов.