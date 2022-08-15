TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Антициклон и заморозки придут в Свердловскую область

Антициклон и заморозки придут в Свердловскую область

Сегодня, 11:53
Фото: 1MI
Антициклон Oscar будет определять погоду в Свердловской области в течение всей недели. Также придут заморозки, но ненадолго.

По данным синоптиков, циклон будет неспешно смещается с европейской территории России в сторону Урала, отмечается в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». При этом не исключена вероятность дождей в ближайшие дни.

А в предстоящую ночь, с понедельника на вторник, в окрестностях областного центра возможны заморозки на почве до 0… -1 градуса. Днем 15 августа воздух нагреется от +18 до +23 градусов.

Во вторник, 16 августа, в Свердловской области ожидается малооблачная погода. При этом днем воздух может нагреться до +24 градусов. Ночью, вероятно, похолодает до +10.

В среду, 17 августа, ожидается +21 градус в дневное время. Может пройти небольшой дождь. 18 августа днем похолодает до +20 градусов. В пятницу станет немного потеплее – до +23 градусов.

В выходные в областном центре вновь будет жара – до +27 градусов.

#Елена Озерова#Природа#Новости УрФО#Погода#Прогноз погоды#Циклон
Подпишитесь
Первые лица города поздравили Нижний Тагил с юбилеем и признались ему в любви
13 августа, 21:34
Открытие моста, выступление «На-На», фейерверк: как Нижний Тагил отпраздновал юбилей
300-летний юбилей отпраздновал Нижний Тагил: состоялось открытие моста, концерты, а также фестиваль фейерверков. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях празднования юбилея Нижнего Тагила за выходные 12-14 августа.
Вчера, 16:19
Пять человек погибло в результате ДТП со скорой в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:46
Заботливый Нижний Тагил
27 июля, 14:35
Движение на мосту через Тагильский пруд запущено в Нижнем Тагиле
12 августа, 15:25
Делегация городов-побратимов посетила Нижний Тагил на 300-летие города
Вчера, 16:34