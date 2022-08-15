На Урале алабай покусал 13-летнюю девочку и ее мать

ЧП случилось 28 июля. По словам самой женщины, некие молодые люди подошли к ним и спросили, не видели ли они с дочкой пса. Те сказали, что нет, и продолжили идти домой, как вдруг встретили животное – собаку породы Алабай, сообщает Е1.
Увидев нас, он побежал на встречу. Сначала собака напала на мою дочь, вцепившись зубами в плечо и повалив ее на землю, - вспоминает женщина.
Далее, по ее же словам, дочь получила раны плеча. В момент, когда мать попыталась вмешаться в ситуацию, досталось от собаки и ей. Женщине обкусали заднюю часть головы, левой руки, левой и правой ноги.
Неоднократно пострадавшие пытались уйти. Однако у них это не вышло до тех пор, пока не прибежал мужчина (возможно хозяин), который утихомирил пса и увел его.