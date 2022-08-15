Охранник ЧОП грозился убить соседей в подъезде в Екатеринбурге

Известно, что 3 сентября прошлого года мужчина, будучи пьяным, начал скандалить с двумя соседями. В ходе ссоры охранник взял охотничье ружье в заряженном состоянии и постучался к соседям, после чего направил ствол оружия прямо на женщину.