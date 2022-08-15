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Охранник ЧОП грозился убить соседей в подъезде в Екатеринбурге

Охранник ЧОП грозился убить соседей в подъезде в Екатеринбурге

Сегодня, 16:47
Фото: 1MI
ЧОПовец из Екатеринбурга пригрозил соседям убийством в подъезде.

В связи с этим мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Мужчине назначили год ограничения свободы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что 3 сентября прошлого года мужчина, будучи пьяным, начал скандалить с двумя соседями. В ходе ссоры охранник взял охотничье ружье в заряженном состоянии и постучался к соседям, после чего направил ствол оружия прямо на женщину. 

В ответ мужчина, находившийся в квартире, сбил с ног пьяного охранника, чтобы избежать трагедии. Благодаря этому выстрел пришелся на стену. После этого ЧОПовец выстрелил еще два раза.

Сначала мужчину хотели лишить свободы на 8,5 лет, но, благодаря обжалованию приговора, ему выбрали более мягкую меру наказания.

Однако прокуратура в апелляционном представлении просит суд 2 инстанции отменить приговор районного суда для квалификации действий осужденного по более тяжкому составу преступления.

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