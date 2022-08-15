Первый аппарат для МРТ сердца детям появился в Свердловской области

Новый аппарат имеет расширенный Кардио пакет, что даёт врачам возможности для оценки состояния здоровья и сосудов. Это первый аппарат в УрФО, который позволит проводить МРТ сердца детям. Также у системы имеется детский пакет, который позволит проводить процедуры новорождённым. Кроме того, у оборудования имеются гибкие катушки для исследования суставовсуставов, сообщает департамент информационной политики.