Первый аппарат для МРТ сердца детям появился в Свердловской области

Система позволит проводить для детей более быструю и точную диагностику для решения различных задач.
По словам главы региона Евгения Куйвашева, год назад, после выставки ИННОПРОМ, по его просьбе глава правительства Михаил Мишустин выделил 230 миллионов рублей на переоснащение больницы.
В числе прочего оборудования бул приобретен уникальный аппарат МРТ, который уже начал свою работу. Куйвашев отметил, что в России на данный момент работает всего четыре таких аппарата.
Кроме того, на выделенные средства больницей был построен специальный модуль, который оформлен в стиле космического путешествия, чтобы маленьким пациентам было не так страшно проходить процедуры.
Новый аппарат имеет расширенный Кардио пакет, что даёт врачам возможности для оценки состояния здоровья и сосудов. Это первый аппарат в УрФО, который позволит проводить МРТ сердца детям. Также у системы имеется детский пакет, который позволит проводить процедуры новорождённым. Кроме того, у оборудования имеются гибкие катушки для исследования суставовсуставов, сообщает департамент информационной политики.