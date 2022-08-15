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Удушье в колыбели. Как обезопасить младенца во сне

Удушье в колыбели. Как обезопасить младенца во сне

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI
Спящий малыш в кроватке вызывает умиление у всех, но даже в это время его подстерегает опасность в виде механической асфиксии. Как обезопасить младенца во сне, рассказали в Детской городской больнице Нижнего Тагила.

Что вызывает удушье младенца

Асфиксия — это удушье, вызванное сдавливанием или закрытием дыхательных путей из-за механического препятствия. В результате этого ребенок не может дышать самостоятельно. Наиболее опасный период — дети грудного возраста.

Асфиксию вызывают сдавливание шеи, живота, или грудной клетки ребенка. Также удушье наступает при закрытии дыхательных путей пищей, слизью или случайно проглоченным мелким предметом. Опасность в себе таит и кроватка малыша: подушка, слишком мягкий матрас или бортики могут перекрыть дыхание. Бывают случаи, что причиной трагедии становится грудь матери.

Как избежать удушья во сне

Ребенок должен спать в своей кроватке отдельно родителей. Оптимальное положение для сна младенца: лежа на спине с головой, повернутой на бок. В такой позе малыш должен спать пока сам не научится переворачиваться. Не нужно туго пеленать грудного ребенка. Не оставлять старших детей одних рядом с ним. Брат или сестра могут уронить малыша на пол, случайно травмировать во время игры или дать игрушки не по возрасту. Ответственность за детей всегда несут родители!

Часто бывает, что родители и прочие родственники «заваливают» детскую кроватку вещами, такими как: подушки, одеяла, делают мягкие бортики, украшают множеством мягких игрушек. Вариант, который годится только лишь для фотосессии, но совсем не подходит для сна и пребывания ребенка в кроватке, так как может быть опасен. В детской кроватке не должно быть ничего лишнего, — рассказала TagilCity. ru специалист кабинета воспитания здорового ребенка раннего возраста ДГБ Нижнего Тагила Светлана Колесникова.
Специалист кабинета воспитания здорового ребенка раннего возраста ДГБ Нижнего Тагила Светлана Колесникова
Фото: Детская городская больница Нижнего Тагила
#Анна Григорьева#Здоровье#Эксклюзив#Нижний Тагил#Ребенок#Удушье#Кроватка#Безопасность
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