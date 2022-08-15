Удушье в колыбели. Как обезопасить младенца во сне

Ребенок должен спать в своей кроватке отдельно родителей. Оптимальное положение для сна младенца: лежа на спине с головой, повернутой на бок. В такой позе малыш должен спать пока сам не научится переворачиваться. Не нужно туго пеленать грудного ребенка. Не оставлять старших детей одних рядом с ним. Брат или сестра могут уронить малыша на пол, случайно травмировать во время игры или дать игрушки не по возрасту. Ответственность за детей всегда несут родители!