Банки РФ подключаются к системе мобильных приложений для банков

Бархота отметил, что возврат возможности скачивания мобильных приложений по привычным каналам обеспечил прежнее удобство и комфорт клиентам банков. При этом использование этой возможности Сбером эксперт считает принципиально значимым, поскольку мобильные сервисы финансовой организации наравне с картами и счетами, в том числе в рамках зарплатных проектов, являются наиболее популярными в Российской Федерации.