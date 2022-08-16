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Банки РФ подключаются к системе мобильных приложений для банков

Банки РФ подключаются к системе мобильных приложений для банков

Вчера, 19:20
Фото: pxhere.com
Сбербанк подключился к новой системе банковских приложений для мобильных устройств, которые работают на операционной системе iOS. Приложение от компании “Открытые ИТ-решения” возвращает клиентам кредитно-финансовой организации возможность совершать привычные операции.

Клиентам - владельцам устройств Apple, которые не установили “СберБанк Онлайн”, рекомендуется скачать приложение, чтобы получить доступ ко всем популярным сервисам компании.

 

Как пишет ПРАЙМ, в пресс-службе Сбербанка отметили, что приложение является абсолютно безопасным и открывает для пользователей доступ к самым распространенным сервисам.

 

Программу от компании “Открытые ИТ-решения” могут установить пользователи мобильных устройств Apple. Для этого необходимо зайти в App Store и загрузить приложение для смартфонов СБОЛ - Система банковского обслуживания для людей. После этого клиенты Сбера смогут совершать привычные операции - оплачивать услуги, покупки, транспорт, переводить денежные средства и т. д. 

 

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота отметил, что после закрытия возможности получать мобильные приложения привычным способом у клиентов финансово-кредитных организаций снизился интерес к открытию счетов и новых карточных продуктов - люди стали больше пользоваться наличными. Это стало большой проблемой для банков, так как операционные риски могли трансформироваться в риски ликвидности.

 

Бархота отметил, что возврат возможности скачивания мобильных приложений по привычным каналам обеспечил прежнее удобство и комфорт клиентам банков. При этом использование этой возможности Сбером эксперт считает принципиально значимым, поскольку мобильные сервисы финансовой организации наравне с картами и счетами, в том числе в рамках зарплатных проектов, являются наиболее популярными в Российской Федерации.

 

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