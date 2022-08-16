Новая волна роста цен на товары грозит России из-за дефицита контейнеров

Самим потребителям не так важно, в чем конкретно будет привезен товар. Однако, по мнению Дмитрия Аржаных, и другие способы не будут дешевле и быстрее. Он объяснил, что из Китая грузы доставляются несколькими вариантами, помимо контейнерных морских или ж/д перевозок. Автодоставка становится более популярной, так как она занимает 25 дней вместо 40 по морю и железной дороге через Владивосток. Но и цена у нее выше. Стоимость перевозки из Китая до Москвы для стандартной фуры составит порядка 20 тысяч долларов, а ставка такой же паркии для контейнера составляет 12-13 тысяч долларов.