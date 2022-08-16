Прокуратура проверит тагильчанку из-за попрошайничающих и спящих на балконе детей

По данным прокуратуры, женщина воспитывает трёх дочерей 2016, 2018 и 2021 годов рождений.
Дети находятся, а социально опасных условиях. Девочки гуляют сами по себе, просят кушать, спят на балконе и другое.
В ходе мероприятий будет установлено, в каких условиях проживают дети, а также дадут оценку требованиям законодательства об охране их жизни и здоровья.
Также прокуратура оценит, насколько качественно работают органы систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты процессуальные меры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.