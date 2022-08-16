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Прокуратура проверит тагильчанку из-за попрошайничающих и спящих на балконе детей

Прокуратура проверит тагильчанку из-за попрошайничающих и спящих на балконе детей

Вчера, 20:29
Фото: 1MI
Многодетную маму из Нижнего Тагила проверит прокуратура Дзержинского района из-за сообщений о том, что она ненадлежаще обращается с детьми.

По данным прокуратуры, женщина воспитывает трёх дочерей 2016, 2018 и 2021 годов рождений.

Дети находятся, а социально опасных условиях. Девочки гуляют сами по себе, просят кушать, спят на балконе и другое.

В ходе мероприятий будет установлено, в каких условиях проживают дети, а также дадут оценку требованиям законодательства об охране их жизни и здоровья.

Также прокуратура оценит, насколько качественно работают органы систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты процессуальные меры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. 

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Проверка#Прокуратура
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