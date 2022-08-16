Случайный пассажир перепутал такси и убил медика в Екатеринбурге

Происшествие случилось 31 марта 2021 года. 45-летний зубной техник возвращался домой из бильярдного клуба. В тот день он задержался. В девять вечера за ним должна была приехать жена, но Павел решил сыграть ещё партию.
После окончания игры мужчина выпил виски с друзьями, вызвал такси и поехал. В 23:00 такси подъехало к дому на улице Бардина. Павел ещё не успел выйти из автомобиля, как в него на переднее сидение сел нетрезвый молодой человек.
Водитель заявил мужчине, что он сел не в ту машину. Он стал медленно вылезать из автомобиля. А Павел во время выхода из такси спросил, где машина пассажира.
Незнакомец ему что-то ответил, но таксист не расслышал и уехал.
Супругу Павла в 00:30 разбудили полицейские звонком в дверь. Они стали её расспрашивать, знаком ли ей Павел. Также они сообщили, что мужчина находится в больнице и ему сделана операция. Наутро женщина была в больнице.
Ей сообщили, что кроме гематом на затылке и лице у Павла было 4 перелома черепа, а также повреждён спинной мозг. В коме врач пролежал 11 дней. Он скончался через 11 дней, не приходя в сознание.
Полиция по итогам розыскных мероприятий задержала 25-летнего подозреваемого, уроженца республики Таджикистан. На следующий день ему была избрана мера пресечения.
Следователь на суде 14 апреля настаивал на аресте. Однако адвокат убедила отпустить подозреваемого домой. В результате была назначена мера в виде ограничения некоторых действий.
Сам мужчина рассказал, что сначала он выпивал в компании своей знакомой, а потом отправился к товарищу и продолжил употребление спиртного. Вечером он вызвал такси. Его друг вышел проводить, а во дворе увидел мужчину, который облокотившись на машину нецензурно выражался.
По словам подозреваемого, соседи делали замечания мужчине. Сам он попросил его замолчать и уже садился в машину, как почувствовал удар в спину. Мужчина ударил в ответ.
Позднее он сообщил, что привез другу инструменты по просьбе жены. После удара, по его словам, Павел остался стоять. Он замахнулся на подозреваемого, но упал. Мужчина услышал звук удара. Также он отметил, что в руке Павла что-то блеснуло. Мужчина испугался за свою жизнь.
Расследование продолжалось почти год. Свидетелей происшествия не нашлось. Известно, что таджик сам вызвал скорую и дождался её приезда. Он также рвался поехать с медиками, но ему не позволили. Об этом сообщили врачи бригады. Они добавили, что никаких опасных предметов при пострадавшем не было.
Изначально мужчину обвиняли по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Она предполагает до 15 лет лишения свободы. Однако следствие вернуло дело на доследование для устранения недоработок.
По словам супруги погибшего, через 4 месяца она узнала, что статья переквалифицирована в причинение смерти по неосторожности. Теперь обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.
Следствие, по словам супруги решило, что, судя по экспертизе, доказательств недостаточно, что смерть наступила от удара. Была сделана ещё одна экспертиза, но во внимание её не приняли. Она отметила, что следователь дело вёл добросовестно, пишет Е1.