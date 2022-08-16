Случайный пассажир перепутал такси и убил медика в Екатеринбурге

Расследование продолжалось почти год. Свидетелей происшествия не нашлось. Известно, что таджик сам вызвал скорую и дождался её приезда. Он также рвался поехать с медиками, но ему не позволили. Об этом сообщили врачи бригады. Они добавили, что никаких опасных предметов при пострадавшем не было.