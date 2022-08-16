Турецкий авиаперевозчик начал полеты из Екатеринбурга в Анталью

Первый лайнер Airbus A321 уже вылетел на известный курорт с полной загрузкой пассажиров. Летать подобные самолеты будут дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Обратно из Антальи свердловчане смогут улететь по средам и субботам.