Турецкий авиаперевозчик начал полеты из Екатеринбурга в Анталью

Полеты будут осуществляться из аэропорта «Кольцово», о чем сообщила пресс-служба аэродрома.
Первый лайнер Airbus A321 уже вылетел на известный курорт с полной загрузкой пассажиров. Летать подобные самолеты будут дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Обратно из Антальи свердловчане смогут улететь по средам и субботам.
Ранее, в апреле в Турции анонсировали создание новой авиакомпании Southwind ради привлечения российских туристов в страну. Авиаперевозчик находится в аэропорту Антальи и выполняет рейсы только между городами России и Турции.
Российские же авиакомпании с началом весны остановили полеты в Турцию из-за санкций.