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Турецкий авиаперевозчик начал полеты из Екатеринбурга в Анталью

Турецкий авиаперевозчик начал полеты из Екатеринбурга в Анталью

Сегодня, 10:53
Фото: 1MI
Турецкая фирма Southwind Airlines начала летать из Екатеринбурга в Анталью. Полетная программа открылась 14 августа.

Полеты будут осуществляться из аэропорта «Кольцово», о чем сообщила пресс-служба аэродрома.

Первый лайнер Airbus A321 уже вылетел на известный курорт с полной загрузкой пассажиров. Летать подобные самолеты будут дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Обратно из Антальи свердловчане смогут улететь по средам и субботам.

Ранее, в апреле в Турции анонсировали создание новой авиакомпании Southwind ради привлечения российских туристов в страну. Авиаперевозчик находится в аэропорту Антальи и выполняет рейсы только между городами России и Турции.

Российские же авиакомпании с началом весны остановили полеты в Турцию из-за санкций.

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#Общество#Новости УрФО#Самолет#Аэропорт#Аэродром#Турция#Елена Озерова
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