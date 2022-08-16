Закладчик с двумя килограммами мефедрона задержан в Екатеринбурге

33-летний мужчина уже был ранее судим. Сначала он приобрёл наркотические вещества для собственного потребления, а потом решил распространять их. С поставщиками он связался через интернет и стал получать мелкие партии товара. Из них он делал закладки. Затем ему доверили крупную партию, с которой он попался правоохранителям.