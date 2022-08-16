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Закладчик с двумя килограммами мефедрона задержан в Екатеринбурге

Закладчик с двумя килограммами мефедрона задержан в Екатеринбурге

Вчера, 21:41
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Полицейские в Екатеринбурге задержали закладчика, когда он оборудовал тайник. У него изъято 2 килограмма мефедрона.

Мужчину сотрудники патрульно-постовой службы заметили в районе Кольцовского тракта. Неизвестный что-то прятал.

Когда он увидел полицейских, то попытался сбежать. При этом он сбросил на землю свёрток с неизвестным веществом. В результате полицейские задержали мужчину и нашли выброшенный кулёк, в котором был наркотик, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Подозреваемого в преступлении доставили в полицию. В его телефоне были найдена координаты всех схронов. Наркосбытчик разместил 8 крупных «закладок» по 50, 60, 70 и 125 граммов. Следственной группой было изъято всё, что злоумышленник успел разместить.

Отмечается, что большая часть запрещённых веществ была найдена в доме мужчины в частном доме в переулке Муратовском.

Проведенные исследования показали, что всё обнаруженное является мефедроном. В общей сложности из незаконного оборота было изъято 2 килограмма «синтетики».

33-летний мужчина уже был ранее судим. Сначала он приобрёл наркотические вещества для собственного потребления, а потом решил распространять их. С поставщиками он связался через интернет и стал получать мелкие партии товара. Из них он делал закладки. Затем ему доверили крупную партию, с которой он попался правоохранителям.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье за распространение наркотиков. Он заключён под стражу. 

#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Наркотики#Закладки#Полиция#Задержание
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