Закладчик с двумя килограммами мефедрона задержан в Екатеринбурге

Мужчину сотрудники патрульно-постовой службы заметили в районе Кольцовского тракта. Неизвестный что-то прятал.
Когда он увидел полицейских, то попытался сбежать. При этом он сбросил на землю свёрток с неизвестным веществом. В результате полицейские задержали мужчину и нашли выброшенный кулёк, в котором был наркотик, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Подозреваемого в преступлении доставили в полицию. В его телефоне были найдена координаты всех схронов. Наркосбытчик разместил 8 крупных «закладок» по 50, 60, 70 и 125 граммов. Следственной группой было изъято всё, что злоумышленник успел разместить.
Отмечается, что большая часть запрещённых веществ была найдена в доме мужчины в частном доме в переулке Муратовском.
Проведенные исследования показали, что всё обнаруженное является мефедроном. В общей сложности из незаконного оборота было изъято 2 килограмма «синтетики».
33-летний мужчина уже был ранее судим. Сначала он приобрёл наркотические вещества для собственного потребления, а потом решил распространять их. С поставщиками он связался через интернет и стал получать мелкие партии товара. Из них он делал закладки. Затем ему доверили крупную партию, с которой он попался правоохранителям.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье за распространение наркотиков. Он заключён под стражу.