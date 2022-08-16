Жителей Екатеринбурга кошмарит угрожавший соседям убийством дебошир

Одновременно с этим мужчина продолжает кошмарить жителей дома №161 на ул. Бажова. Будучи пьяным, он начинает драки, кричит, ломает имущество и обрывает цветы с клумб, пишет Е1.
Начал пугать соседей мужчина еще два года назад. С друзьями он распивал спиртное во дворе, кричал и портил общедомовое имущество. Полиция приезжала, увозила хулиганов в отделение и отпускала.
Часть компании дебошира в последствии посадили в тюрьму за различные нарушения, а он продолжил устрашать соседей.
Соседи утверждают, что за буйное поведение и угрозу убийством его разыскивают, но «не очень активно», так как мужчина буянит под окнами того же дома.
Жители дома волнуются, что, пока дебошир успешно избегает суда, срок давности за преступление небольшой тяжести и вовсе пройдет.