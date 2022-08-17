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Как сэкономить семейный бюджет вместе с METRO

Как сэкономить семейный бюджет вместе с METRO

Сегодня, 10:00
Фото: METRO
Компания METRO снизила цены во всех торговых центрах Екатеринбурга. Большая часть ассортимента стоит дешевле на 30% и более. Для жителей Екатеринбурга и Свердловской области скидки доступны на постоянной основе.

Последние исследования показывают, что с начала 2022 года из-за стремительного роста цен россияне могут позволить себе минимум овощей, круп и мяса. Где экономия — там страдает качество.

В это непростое время METRO поддерживает екатеринбуржцев и предлагает самые низкие цены. Более 12 тысяч наименований товаров из разных категорий можно приобрести с ощутимой скидкой. Благодаря этому покупки становятся выгоднее, чем в других крупных розничных магазинах — в METRO продуктовая корзина возвращается к привычному объему.

Компания ориентируется не только на ресторанный и гостиничный бизнес, но и на обычного покупателя. Теперь екатеринбуржцам выгодно делать и оптовые, и розничные закупки. Принцип «покупай больше — плати меньше» подойдет для семей, кто готовится к большому торжеству, делает заготовки на зиму, ищет выгоду и разумно подходит к экономии времени и бюджету.

Новые цены жители Екатеринбурга и Свердловской области могут увидеть уже сейчас. Для выгодного продуктового шоппинга достаточно обращать внимание на желтые ценники: товары с такой пометкой имеют самую привлекательную стоимость. Есть сомнения? Можно принять участие в программе «Гарантия низких цен». Если свердловчанин обнаружит в другом розничном магазине товар дешевле, чем в METRO, он сможет вернуть разницу в 10-ти кратном размере кэшбеком. С начала акции покупателям вернули уже более 1 миллиона рублей.

METRO совместно с покупателями следит за тем, чтобы цены на качественные товары оставались самыми доступными для каждого.

Фото: METRO
#Евгения Сафина#Магазин#Продукты#Скидки#Екатеринбург#Экономика
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