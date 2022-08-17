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Современное граффити появилось на энергообъекте в Нижнем Тагиле

Современное граффити появилось на энергообъекте в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:00
Фото: «Облкоммунэнерго»
На городской трансформаторной подстанции появилось современное граффити, созданное «Облкоммунэнерго».

Энергокомпания уже несколько лет превращает в арт-объекты подстанции, делая это совместно с художниками и граффитистами. Новый рисунок стал своеобразным подарком для жителей города к его 300-летию.

Многие подстанции находятся внутри дворов и придомовых территорий. На стенах появляются грубые надписи и неприличные рисунки. «Облкоммунэнерго» борется с этим с помощью уличного искусства, — сказали в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

На энергообъекте на улице Горошникова художник Meowritzo изобразил Лисью гору со старой пожарной вышкой. По словам самого художника, в произведении обязательно должен быть заложен важный смысл. Так и сделано с данным граффити.

Энергообъекты региона уже не в первый раз становятся площадкой для арт-экспериментов. В Полевском, Камышлове, Нижнем Тагиле трансформаторные подстанции предприятия украшают различные граффити.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Граффити#Подстанция#Энергия#Художник
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