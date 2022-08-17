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Стела «Город трудовой доблести» появится в Екатеринбурге в 2023 году

Стела «Город трудовой доблести» появится в Екатеринбурге в 2023 году

Сегодня, 08:39
Фото: Алексей Орлов
Стелу «Город трудовой доблести», в честь присвоения Екатеринбургу почётного звания, планируется открыть в 2023 году. Сроки появления монумента назвал глава города Алексей Орлов.

Он отметил, что торжественное мероприятие состоится в присутствии делегаций городов, которые тоже носят данный титул, сообщил Орлов в своём Telegram-канале.

Фото: Алексей Орлов

Расположится стела на углу улиц Николая Никонова и Царской. Конкурс по поиску подрядчика планируется объявить в ближайшее время.

Напомним, президент РФ Владимир Путин учредил звание «Город трудовой доблести» в марте 2020 года. Оно присуждается городам, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая производство гражданской и военной продукции. В числе первых, кто получил данное звание оказались Екатеринбург и Нижний Тагил.

#Ирина Кирилова#Общество#Екатеринбург#Новости УрФО#Стела#Город трудовой доблести#Строительство
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