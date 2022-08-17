Стела «Город трудовой доблести» появится в Екатеринбурге в 2023 году

Напомним, президент РФ Владимир Путин учредил звание «Город трудовой доблести» в марте 2020 года. Оно присуждается городам, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая производство гражданской и военной продукции. В числе первых, кто получил данное звание оказались Екатеринбург и Нижний Тагил.