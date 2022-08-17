Забывшая своё имя женщина попала под колёса автомобиля в Верхней Пышме

Видеоролик с места происшествия был опубликован накануне, 16 августа, в 21:08 в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район». На кадрах видно, как женщина стоит на месте, а после начинает спешно пересекать улицу по дороге без пешеходного перехода. В конце она попадает под машину.