Забывшая своё имя женщина попала под колёса автомобиля в Верхней Пышме

Видеоролик с места происшествия был опубликован накануне, 16 августа, в 21:08 в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район». На кадрах видно, как женщина стоит на месте, а после начинает спешно пересекать улицу по дороге без пешеходного перехода. В конце она попадает под машину.
В комментариях люди отметили, что женщина действительно является местной жительницей и что они даже знают адрес места её проживания, а также имя — Любовь.
Другие местные жители отметили, что у пострадавшей возможны душевные расстройства.
Вчера только видела на Огнеупорщиков у садика первого. Душевно больная женщина, ходит всегда сама по себе, — пишет Юлия Г.
Сотрудники ГИБДД Верхней Пышмы просят всех, кто располагает какой-либо информацией о попавшей под колёса авто женщине, обратиться в дежурную часть.