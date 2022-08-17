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Забывшая своё имя женщина попала под колёса автомобиля в Верхней Пышме

Забывшая своё имя женщина попала под колёса автомобиля в Верхней Пышме

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI
Неизвестная женщина пересекала дорогу в неположенном месте в Верхней Пышме и попала под колёса автомобиля. В больнице местная жительница не может назвать своё имя врачам.

Видеоролик с места происшествия был опубликован накануне, 16 августа, в 21:08 в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район». На кадрах видно, как женщина стоит на месте, а после начинает спешно пересекать улицу по дороге без пешеходного перехода. В конце она попадает под машину.

В комментариях люди отметили, что женщина действительно является местной жительницей и что они даже знают адрес места её проживания, а также имя — Любовь.

Другие местные жители отметили, что у пострадавшей возможны душевные расстройства.

Вчера только видела на Огнеупорщиков у садика первого. Душевно больная женщина, ходит всегда сама по себе, — пишет Юлия Г.

Сотрудники ГИБДД Верхней Пышмы просят всех, кто располагает какой-либо информацией о попавшей под колёса авто женщине, обратиться в дежурную часть.

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