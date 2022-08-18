Екатеринбуржец притворился жертвой и обманул мошенника по телефону

Он, по словам Евгения, спрашивал, давно ли были взяты кредиты. Мужчина отвечал, что у него испорчена кредитная история. Молодой человек, пытавшийся вызнать данные, постоянно говорил, что кто-то пытается завладеть счётом. На это Евгений отвечал, что ему всё равно, так как денег нет.