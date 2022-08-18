Екатеринбуржец притворился жертвой и обманул мошенника по телефону

Мужчина решил, что за полчаса разговора с неизвестным, последний не сможет обмануть ни одну бабушку. По словам Евгения, разговор получился полезным.
Сначала мужчине позвонил робот, котрый сообщил ему, что 10 минут назад на его имя была подана заявка на кредит. Искуственный интеллект попросил сказать «нет», если и заявка не оформлялась, что екатеринбуржец и сделал. Его сразу перевели на «колл-центр».
По словам мужчины, на заднем плане было слышно, что люди разговаривают и орут. Мошенник начал говорить, что к мобильному банку привязан чужой номер и заявки поступают в банк.
Мужчина попросил зайти в личный кабинет и выбрать любую карту. Евгений ответил, что есть только номер счета, а карты нет.
Таким образом, мужчина полчаса притворялся глупым клиентом, который не знает куда нажимать. Собеседник стал объяснять каждое действие, но при этом продолжал выпытывать номер карты.
Он, по словам Евгения, спрашивал, давно ли были взяты кредиты. Мужчина отвечал, что у него испорчена кредитная история. Молодой человек, пытавшийся вызнать данные, постоянно говорил, что кто-то пытается завладеть счётом. На это Евгений отвечал, что ему всё равно, так как денег нет.
Далее мужчина стал просить номер от мобильного банка. Евгений предложил дойти до банка, но ему заявили, что нужно отвязать номер от карты немедленно.
Држался неизвестный, по словам Евгения, до последнего. Однако в какой-то момент стал раздражаться. Но всё же сдержался.
В результате Евгений признался в разводе. Грубо ни тот, ни другой не разговаривали. В конце разговора он пожелал удачи и положил трубку.