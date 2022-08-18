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Уралец запечатлел северное сияние на трассе Верхняя Салда — Нижний Тагил

Уралец запечатлел северное сияние на трассе Верхняя Салда — Нижний Тагил

Сегодня, 18:57
Фото: 1MI
Охотник за северным сиянием сделал кадры на трассе Верхняя Салда — Нижний Тагил в районе поворота на посёлок Свободный. Фотографии свечения Александр Покровский разместил на личной странице ночью 18 августа.

Александр рассказал редакции TagilCity.ru, что заранее знал о том, когда появится свечение. Во время съемок возникли некоторые сложности.

Попробовал [сфотографировать] сначала в городской черте, но мешало освещение от фонарей и свет из окон, искал хорошее место и нашёл.

Фотографии охотник за сиянием делал на телефон. С его слов, помогли специальные настройки на телефоне в режиме профи — «для восприимчивости матрицы к сиянию».

До этого ловили сияние в Мурманске со специалистом, он и подсказал несколько лайфхаков, — поделился опытом Александр.

Для всех желающих увидеть сияние собственными глазами фотограф посоветовал скачать на телефон отслеживающее приложение «Аврора» или присоединиться к специализированным группам охотников за сиянием в социальных сетях.

Фото: Александр Покровский
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Природа#Эксклюзив#Северное сияние#Фото#Кадры#Верхняя Салда
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