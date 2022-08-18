Уралец запечатлел северное сияние на трассе Верхняя Салда — Нижний Тагил

Александр рассказал редакции TagilCity.ru, что заранее знал о том, когда появится свечение. Во время съемок возникли некоторые сложности.
Попробовал [сфотографировать] сначала в городской черте, но мешало освещение от фонарей и свет из окон, искал хорошее место и нашёл.
Фотографии охотник за сиянием делал на телефон. С его слов, помогли специальные настройки на телефоне в режиме профи — «для восприимчивости матрицы к сиянию».
До этого ловили сияние в Мурманске со специалистом, он и подсказал несколько лайфхаков, — поделился опытом Александр.
Для всех желающих увидеть сияние собственными глазами фотограф посоветовал скачать на телефон отслеживающее приложение «Аврора» или присоединиться к специализированным группам охотников за сиянием в социальных сетях.