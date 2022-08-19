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«Екатеринбург-Сити» победил в конкурсе «ТОП-ЖК» - 2022

Сегодня, 11:20
Фото: УГМК
Новый проект застройки делового квартала «Екатеринбург-Сити», который реализует «УГМК-Застройщик», стал одним из победителей летнего этапа Всероссийского градостроительного конкурса «ТОП ЖК» - 2022.

Жюри из более 400 экспертов выбрали «Екатеринбург-Сити» в ТОП-3 лучших по направлению «Лучший проект смешанной застройки».

Деловой квартал «Екатеринбург-Сити» находится в центре города. На настоящий момент здесь имеется «Башня Исеть» с пятизвездочным апарт-комплексом, пятизвездочная гостиница и деловой дом.

Одним из главных принципов реализации нового проекта стало сохранение объектов культурного наследия. Усадьбы начала XX века застройщик интегрирует в экосистему проекта.

Здесь планируют построить новые дома и инфраструктурных объекты в течение последующих 10 лет. Также тут имеются 20-ти метровые пешеходные прогулочные зоны с ландшафтным оформлением.

В июне в ЖК открылся фитнес-клуб премиум-класса с панорамным бассейном и зоной SPA. В исторической части находится филиал одной из лучших гимназий Урала. В непосредственной близости к ЖК находится площадь 1905 года, набережная Исети и действующая инфраструктура «Екатеринбург-Сити».

В «Башне Исеть» построены люксовые апартаменты с панорамными видами на водоем. В будущем появится еще два жилых небоскреба на ул. Ельцина.

Также девелопер предлагает современные планировочные решения для бизнеса в новых проектах. Сейчас завершается проектирование Офисного центра на ул. Челюскинцев - концептуально нового формата организации коммерческих помещений с разным назначением, - отмечает пресс-служба УГМК.

Сейчас активно проектируются две жилые башни, которые соединит единая галерея стилобата. 

Один из главных партнеров проекта - «Сбербанк». В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве на всей территории квартала банк внедрит систему безопасности. 

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Застройка#Жк#УГМК
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