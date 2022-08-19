«Екатеринбург-Сити» победил в конкурсе «ТОП-ЖК» - 2022

В июне в ЖК открылся фитнес-клуб премиум-класса с панорамным бассейном и зоной SPA. В исторической части находится филиал одной из лучших гимназий Урала. В непосредственной близости к ЖК находится площадь 1905 года, набережная Исети и действующая инфраструктура «Екатеринбург-Сити».