«Екатеринбург-Сити» победил в конкурсе «ТОП-ЖК» - 2022

Жюри из более 400 экспертов выбрали «Екатеринбург-Сити» в ТОП-3 лучших по направлению «Лучший проект смешанной застройки».
Деловой квартал «Екатеринбург-Сити» находится в центре города. На настоящий момент здесь имеется «Башня Исеть» с пятизвездочным апарт-комплексом, пятизвездочная гостиница и деловой дом.
Одним из главных принципов реализации нового проекта стало сохранение объектов культурного наследия. Усадьбы начала XX века застройщик интегрирует в экосистему проекта.
Здесь планируют построить новые дома и инфраструктурных объекты в течение последующих 10 лет. Также тут имеются 20-ти метровые пешеходные прогулочные зоны с ландшафтным оформлением.
В июне в ЖК открылся фитнес-клуб премиум-класса с панорамным бассейном и зоной SPA. В исторической части находится филиал одной из лучших гимназий Урала. В непосредственной близости к ЖК находится площадь 1905 года, набережная Исети и действующая инфраструктура «Екатеринбург-Сити».
В «Башне Исеть» построены люксовые апартаменты с панорамными видами на водоем. В будущем появится еще два жилых небоскреба на ул. Ельцина.
Также девелопер предлагает современные планировочные решения для бизнеса в новых проектах. Сейчас завершается проектирование Офисного центра на ул. Челюскинцев - концептуально нового формата организации коммерческих помещений с разным назначением, - отмечает пресс-служба УГМК.
Сейчас активно проектируются две жилые башни, которые соединит единая галерея стилобата.
Один из главных партнеров проекта - «Сбербанк». В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве на всей территории квартала банк внедрит систему безопасности.