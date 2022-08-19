Подрисовавшему глаза картине охраннику «Ельцин Центра» в Екатеринбурге грозит арест

Суд отказался назначать ему штраф. О таком наказании ходатайствовал адвокат обвиняемого.
Однако судья решила, что в деле нет доказательств того, что Васильев пытался возместить ущерб и загладить вину перед Третьяковской галереей, пишет Е1.
Отказ судьи в ходатайстве о заочном рассмотрении дела говорит о том, что обвиняемому теперь нужно обязательно присутствовать на каждом заседании.
Это расстроило охранника и адвоката. Адвокат Алексей Бушмаков заявил, что подсудимому тяжело присутствовать на заседании. Он отметил, что обычно суды разрешают заочное рассмотрение, но в данном случае процесс показательный.
Кроме того, суд отказался рассматривать дело в упрощенном порядке, когда приговор выносится без исследования всех доказательств, но более мягкий.
По информации прокуратуры, Васильевым не были принесены официальные письменные заявления Третьяковской галерее. В деле также отсутствуют доказательства, что мужчина пытался возместить ущерб или загладить вину.
Извинения в материалах дела имеются, но так как Третьяковская галерея отказалась с ними ознакомиться, формально она их не получила, уточнил гособвинитель. То же самое касается и возмещения вреда. По словам обвинителя, хоть иск галерея и не заявляла, но пожертвовать некоторую сумму было можно.
Напомним, инцидент произошел в начале декабря 2021 года. Во время выставки в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге охранник нарисовал на полотне глаза. Сама картина была застрахована на 75 миллионов рублей. После произошедшего Александр потерял работу.