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Подрисовавшему глаза картине охраннику «Ельцин Центра» в Екатеринбурге грозит арест

Сегодня, 16:09
Фото: 1MI
Охраннику «Ельцин Центра» в Екатеринбурге Александру Васильеву, который нарисовал глаза на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, грозит арест и уголовное наказание за вандализм.

Суд отказался назначать ему штраф. О таком наказании ходатайствовал адвокат обвиняемого.

Однако судья решила, что в деле нет доказательств того, что Васильев пытался возместить ущерб и загладить вину перед Третьяковской галереей, пишет Е1.

Отказ судьи в ходатайстве о заочном рассмотрении дела говорит о том, что обвиняемому теперь нужно обязательно присутствовать на каждом заседании.

Это расстроило охранника и адвоката. Адвокат Алексей Бушмаков заявил, что подсудимому тяжело присутствовать на заседании. Он отметил, что обычно суды разрешают заочное рассмотрение, но в данном случае процесс показательный.

Кроме того, суд отказался рассматривать дело в упрощенном порядке, когда приговор выносится без исследования всех доказательств, но более мягкий.

По информации прокуратуры, Васильевым не были принесены официальные письменные заявления Третьяковской галерее. В деле также отсутствуют доказательства, что мужчина пытался возместить ущерб или загладить вину.

Извинения в материалах дела имеются, но так как Третьяковская галерея отказалась с ними ознакомиться, формально она их не получила, уточнил гособвинитель. То же самое касается и возмещения вреда. По словам обвинителя, хоть иск галерея и не заявляла, но пожертвовать некоторую сумму было можно.

Напомним, инцидент произошел в начале декабря 2021 года. Во время выставки в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге охранник нарисовал на полотне глаза. Сама картина была застрахована на 75 миллионов рублей. После произошедшего Александр потерял работу.

Подрисовавшему «глазки» картине за 75 млн охраннику в Ельцин-центре грозит суд
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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Глаза#Картина#Культура#Охранник#Подробности#Суд
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