Подрисовавшему глаза картине охраннику «Ельцин Центра» в Екатеринбурге грозит арест

Извинения в материалах дела имеются, но так как Третьяковская галерея отказалась с ними ознакомиться, формально она их не получила, уточнил гособвинитель. То же самое касается и возмещения вреда. По словам обвинителя, хоть иск галерея и не заявляла, но пожертвовать некоторую сумму было можно.