Пропавшие дети, кошелек и уснувший гость: как работала полиция в День города в Тагиле

В День города тагильским правоохранителям пришлось разыскивать родственников и для одного взрослого человека. К полицейским за помощью обратился мужчина. Он приехал в Нижний Тагила в гости к родне, и — так получилось — после прогулки с ними уснул на скамейке в центре города. Когда гость проснулся — у него пропали телефон и деньги. При этом адрес проживания родни он не помнил — только улицу на ГГМ. Полицейским удалось по имени, фамилии и улице разыскать принимающую сторону, чтобы вернуть ей неудачно уснувшего родственника.