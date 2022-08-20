Пропавшие дети, кошелек и уснувший гость: как работала полиция в День города в Тагиле

Многотысячная толпа, шум, толкучка и незнакомые люди — эти факторы сильно повышают шансы ребенка потеряться во время массовых мероприятий. Чтобы среди сотен людей потерять из вида собственного ребенка, не нужно быть плохим, безалаберным, равнодушным или нетрезвым родителем. Достаточно просто на несколько секунд отвлечься — ответить на звонок, поднять упавшую сумочку или доставать портмоне из рюкзака, чтобы купить ребенку воды.
Идет концерт, на сцене звучит громкая музыка, веселые отдыхающие гуляют между аттракционами, покупают сладкую вату, делают фото и предвкушают вечерний салют. Внезапно голос в рации сообщает «У центрального фонтана пропал мальчик, 10 лет…» Описание внешности, особые приметы, имя — все это полицейские запоминают за мгновения, а после начинается поиск.
Всего на праздничных гуляниях 13 августа в Нижнем Тагиле в толпе потерялись шесть детей разного возраста, рассказали TagilCity.ru в местной полиции.
При разных обстоятельствах во время Дня города в центре Нижнего Тагила потерялись шесть несовершеннолетних. Помогали найти в том числе и отдыхающие, которые при общении с полицией озвучивали полезную информацию. Всех детей находили и возвращали родным в течение максимум получаса. Никаких противоправных действий в отношении этих несовершеннолетних зафиксировано не было, — сообщили редакции в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.
Чтобы во время городских мероприятий ребенок не потерялся и не получил травм, правоохранители рекомендуют родителям сохранять трезвость, а также выбирать развлечения по возрасту ребенка.
В День города тагильским правоохранителям пришлось разыскивать родственников и для одного взрослого человека. К полицейским за помощью обратился мужчина. Он приехал в Нижний Тагила в гости к родне, и — так получилось — после прогулки с ними уснул на скамейке в центре города. Когда гость проснулся — у него пропали телефон и деньги. При этом адрес проживания родни он не помнил — только улицу на ГГМ. Полицейским удалось по имени, фамилии и улице разыскать принимающую сторону, чтобы вернуть ей неудачно уснувшего родственника.
В дни праздников в отделение полиции пришел мужчина. Он принес чужой кошелек. Говорит, нашел в трамвае. Отдал и ушел. Оказалось, что пожилая тагильчанка обронила кошелек в трамвае: расплачивалась за проезд, отвлеклась, он упал. А когда спохватилась — уже была не в трамвае.
Надо отдать должное, мужчина вернул кошелек в целости и сохранности. Женщина даже не надеялась, что вернет его, а внутри до потери была достаточно крупная сумма денег. После возвращения кошелька — все в нем было на месте, — рассказывают в полиции.
Один из спутников больших городских праздников, увы, — алкоголь. Власти запрещают продажу спиртного в центре города на дни празднований, однако желающие приложиться найдут способ.
И после возлияний некоторые празднующие на гуляниях начинают вести себя опасно. Провокационное поведение, агрессивная речь, попытка выйти на конфликт со случайным или знакомым человеком или, в худшем случае, распускаемые руки — чтобы перепалка не перешла в драку, полицейские такие конфликты купируют в зародыше: выводят агрессора из толпы и проводят беседу. Зачастую после разъяснения последствий «неспортивного поведения» дебоширы успокаиваются и среди гуляющих вновь воцаряется мир.
Праздничная толпа становится фактором риска, особенно если люди находятся на эмоциях. Концерты на День города — не исключение, когда тысячи человек в одном месте радуются песням в исполнении звезд. Для безопасной радости отдыхающих на входе на площадку перед сценой досматривают правоохранители: чтобы никто не пронес в толпу запрещенные или опасные предметы. В полиции отмечают, что тагильчане к такой работе правоохранителей в праздничные дни относятся с пониманием. По официальным данным всего в Нижнем Тагиле в дни празднования 300-летия работало порядка 600 сотрудников полиции.