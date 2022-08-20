В Нижнем Тагиле ожидается жара и отсутствие осадков

В субботу, 20 августа, днем температура воздуха в городе достигнет 27 градусов тепла, при этом могут быть небольшие дожди, которых предположительно более не будет в течение недели. Это следует из прогноза погоды на сайте Гисметео.
В воскресенье, 21 августа, в Нижнем Тагиле будет облачно с прояснениями и до +27 градусов тепла. В понедельник, 22 августа, воздух может нагреться до +29 градусов. При этом будет малооблачно. Аналогичная погода сохранится и во вторник, 23 августа.
В среду и четверг жара сохранится, при этом ожидается облачная с прояснениями погода. В пятницу, 26 августа, похолодает до +23 градусов.