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В Нижнем Тагиле ожидается жара и отсутствие осадков

Сегодня, 13:34
Фото: 1MI
Всю будущую неделю в Нижнем Тагиле будет стоять жаркая погода.

В субботу, 20 августа, днем температура воздуха в городе достигнет 27 градусов тепла, при этом могут быть небольшие дожди, которых предположительно более не будет в течение недели. Это следует из прогноза погоды на сайте Гисметео.

В воскресенье, 21 августа, в Нижнем Тагиле будет облачно с прояснениями и до +27 градусов тепла. В понедельник, 22 августа, воздух может нагреться до +29 градусов. При этом будет малооблачно. Аналогичная погода сохранится и во вторник, 23 августа.

В среду и четверг жара сохранится, при этом ожидается облачная с прояснениями погода. В пятницу, 26 августа, похолодает до +23 градусов.

#Елена Озерова#Природа#Нижний Тагил#Погода#Прогноз погоды#Жара#Солнце
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