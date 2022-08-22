Дело о дискредитации армии РФ впервые было прекращено в Екатеринбурге

Шульман рассказал, что сначала Верх-Исетский суд назначил Рыкову штраф в размере 45 тысяч рублей. Однако Свердловский областной суд отменил это решение, потому что обвиняемый не был уведомлен о первом заседании. Дело возвратилось на новое рассмотрение. Однако к тому моменту срок давности уже вышел. Он составляет три месяца.