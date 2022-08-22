Дело о дискредитации армии РФ впервые было прекращено в Екатеринбурге

Дело было прекращено в отношении 28-летнего Дмитрия Рыкова. Он вышел на пикет 10 апреля.
По словам юриста Артёма Шульмана, прекращение стало возможным благодаря истечению срока давности и апелляции, пишут «Вечерние ведомости».
Шульман рассказал, что сначала Верх-Исетский суд назначил Рыкову штраф в размере 45 тысяч рублей. Однако Свердловский областной суд отменил это решение, потому что обвиняемый не был уведомлен о первом заседании. Дело возвратилось на новое рассмотрение. Однако к тому моменту срок давности уже вышел. Он составляет три месяца.
Шульман отметил, что Дмитрий Рыков работает геологом и у него кнопочный телефон, который в труднодоступных местах ловит связь лучше. Памяти у телефона всего на 10 SMS, а потому уведомление суда мужчина не получил. Этот факт был зафиксирован в материалах дела, но судья его проигнорировал.
Напомним, ранее за дискредитацию армии РФ неоднократно был оштрафован бывший глава Екатеринбурга Сергей Носов. Также штраф получила и художница Алиса Горшенина из Нижнего Тагила.