Обвиняемая в смерти пешехода в Екатеринбурге водитель троллейбуса избежала наказания

Водитель троллейбуса, которая обвиняется в гибели пешехода в Екатеринбурге, избежала наказания. Расследование выявило, что женщина невиновна. Уголовное дело не было возбуждено.

Само ДТП случилось 5 июня 2022 года. 47-летняя женщина за рулем троллейбуса насмерть сбила мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Карла Либкнехта. Перед наездом водитель троллейбуса двигалась на желтый сигнал светофора. Она не стала тормозить, потому что из-за экстренного торможения могли пострадать пассажиры. Мужчина вышел на дорогу неожиданно, когда ему еще горел красный сигнал. Расстояние до троллейбуса составляло около 2-3 метров. Позднее экспертизы показали, что у водителя отсутствовала возможность затормозить и избежать наезда на пешехода. В действиях водителя троллейбуса отсутствовали нарушения ПДД, которые бы состояли в причинно-следственной связи с аварией и ее последствиями, — объяснили в ГУ МВД по Свердловской области.