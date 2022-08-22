Перебои с интернетом: санкции Запада или нежелание провайдеров решать проблему?

На нестабильное интернет-соединение пожаловались жители Нижнего Тагила.
У меня дома вчера вечером не грузил (Ростелеком - прим.ред.), у родителей в субботу. Сейчас нормально, — рассказала тагильчанка редакции TagilCity.ru в понедельник, 22 августа.
Проблему отметили не только в пределах райцентра, но и в пригороде. Проблемы с доступом во всемирную сеть были во время грозы, прошедшей в 15 километрах от Нижнего Тагила.
Всю субботу пока шла гроза в пригороде (15 км от города) не работал Билайн — ни интернет, ни связь. Думали, что дело в погоде, но в воскресенье вернулись домой в Тагил — Билайн продолжил чудить, — рассказали редакции TagilCity.ru.
В Каменске-Уральском люди также остались без интернета — по всей видимости, из-за погодных условий. Несколько местных жителей пожаловались на то, что у них сгорели роутеры и ТВ-приставки от оператора «КаменскТелеком».
Из-за грозы часть Каменска-Уральского осталась без Интернета, часть имеет проблемы с трансляцией ТВ, — пишет анонимный автор в группе «Подслушано Каменск-Уральский».
Во время празднования Дня города екатеринбуржцы испытали на себе проблемы с мобильным интернетом, предоставляемым оператором «Билайн». Одновременно с этим люди отметили, что местный поставщик оказывал услуги в полном объеме.
Екатеринбург. 20 августа. Центр города. Все отмечают День города. Мобильный интернет лег полностью. Горячая линия 40 мин ожидания. В чате игнор. Ответили только на следующий день, что предоставят ответ в течение 48 часов. Билайн, вы как были [плохой] компанией — вы так [плохими] и остались.! Вы даже в праздник не смогли мобильный интернет обеспечить!!! Люди фотки не могли отправить через ватсап… Зато, местный оператор работал и предоставлял услуги безупречно!!! — возмущена Тамила Д.
Проблемы с доступом во всемирную сеть, как и бездействие провайдеров, россияне отмечали по всей стране. В комментариях официальных групп в социальных сетях появилось множество негативных отзывов. Люди говорят о том, что предприниматели, оказывающие телекоммуникационные услуги, либо игнорируют заявления граждан, либо отвечают стандартными отписками.
Александр если есть проблемы не работает услуга сообщите Ростелекому ОНИ БУДУТ НАБЛЮДАТЬ НО ПОМОЩИ ОТ НИХ НЕ ЖДИТЕ, — выказывает недовольство Евгений П. в сообществе «Ростелекома» «ВКонтакте».
На сайте «Детектор сбоев», фиксирующем проблемы с доступом к различным приложениям и интернет-сервисам, нет сообщений о перебоях в работе оператора «Ростелеком» по состоянию на 22 августа, однако люди пишут не только о нестабильной работе соединения, но и о повышении цен на оплату услуг.
После 24 февраля 2022 года операторы мобильной связи и интернета пострадали от возросшего санкционного давления Западных стран и экономического кризиса. Однако Правительство России считает, что именно эта сфера предоставления услуг несёт убытки в меньшей степени (в сравнении с другими отраслями экономики РФ). На основании аналитических данных предпринимателям было отказано «в снижении ставки налога на прибыль до конца 2024 года, моратории на отчисления в резерв универсального обслуживания, а также в предоставлении льготных кредитов на приобретение оборудования, пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи», пишет издание «Новые Известия» со ссылкой «Коммерсантъ».
Ранее из-за санкций провайдеры поднимали цены на свои услуги. Так, МТС увеличивали оплату с 599 до 660 рублей, на 2-4% — «Акадо».