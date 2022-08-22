Перебои с интернетом: санкции Запада или нежелание провайдеров решать проблему?

После 24 февраля 2022 года операторы мобильной связи и интернета пострадали от возросшего санкционного давления Западных стран и экономического кризиса. Однако Правительство России считает, что именно эта сфера предоставления услуг несёт убытки в меньшей степени (в сравнении с другими отраслями экономики РФ). На основании аналитических данных предпринимателям было отказано «в снижении ставки налога на прибыль до конца 2024 года, моратории на отчисления в резерв универсального обслуживания, а также в предоставлении льготных кредитов на приобретение оборудования, пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи», пишет издание «Новые Известия» со ссылкой «Коммерсантъ».