Производителю майонеза в Свердловской области грозит штраф в полмиллиона за плагиат

По данным «Федерал Пресс», борьба между подконтрольным «Русагро» «Жировым комбинатом» и ЕМЖК бизнесмена Эдуарда Андреева продолжается несколько лет. Упаковка «Уральского провансаля» внешне похожа на «Провансаль». Она выполнена в тех же тонах, а на картинке изображено мясо с овощами. ЕМЖК уже по суду обязан выплатить 5 миллионов рублей компенсации. Впоследствии Андреев зарегистрировал свой товарный знак. На данный момент он обжалует решение суда.