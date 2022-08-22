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Производителю майонеза в Свердловской области грозит штраф в полмиллиона за плагиат

Сегодня, 14:28
Фото: 1MI
Протокол по статье за недобросовестную конкуренцию планирует составить антимонопольная служба на производителя майонеза «Уральский провансаль». Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления ФАС.

Нарушением было признано использование на упаковке обозначения «ЕМЖК Уральский Провансаль». По мнению антимонопольщиков, название похоже на товарный знак «ЕЖК Провансаль».

По данным «Федерал Пресс», борьба между подконтрольным «Русагро» «Жировым комбинатом» и ЕМЖК бизнесмена Эдуарда Андреева продолжается несколько лет. Упаковка «Уральского провансаля» внешне похожа на «Провансаль». Она выполнена в тех же тонах, а на картинке изображено мясо с овощами. ЕМЖК уже по суду обязан выплатить 5 миллионов рублей компенсации. Впоследствии Андреев зарегистрировал свой товарный знак. На данный момент он обжалует решение суда.

#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Майонез#Плагиат#Суд#Штраф
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