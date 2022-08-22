Вскрыть череп и завести сердце. Как «собирают» пострадавших при жутких ЧП в Тагиле

Единственный случай «чуда» смог вспомнить реаниматолог Вячеслав Галкин. В 90-е в Нижнем Тагиле орудовала банда преступников. Она выслеживала молодых людей, избивала их до полусмерти и отбирала пластиковую карточку. Очередной их жертвой стал молодой парень, который решил сходить вечером за хлебом, а оказался в реанимации Горбольницы № 1. Шансов на то, что он придет в себя, не было, говорит Галкин, но мать молодого человека убеждала в обратном.