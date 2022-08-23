На длинные очереди в лифт жалуются жители высотки в Екатеринбурге

Речь идет о доме на ул. Палисадной, 18. От такой проблемы жители страдают уже около 6 месяцев, так как из двух подъемников с 6 марта работает только грузовой. Починить сломанный лифт не просто, требуется 180 тысяч рублей, пишет Е1.
При этом у жильцов есть скопленные общедомовые 100 тысяч рублей, а управляющая компания предложила жильцам на общедомовом собрании проголосовать за капремонт.
В самой управляющей компании рассказали, что лифты смонтированы застройщиком от компании Век, которая уже не существует. Это некачественные, которое часто ломается.
УК ремонтирует лифты за свой счет в пределах 50 тысяч рублей. Свыше этой суммы ремонт считается капитальный и делается за счет средств капремонта дома или других средств жильцов. Деталь, вышедшая из строя - катушка тормоза, стоимость 180 тысяч рублей, - рассказали в управляющей компании.
Деталь для ремонта была заказана ранее. Однако, так как предельный срок поставки детали из Китая - до 85 дней, жителям приходится испытывать трудности при пользовании лифтом, добавили в УК.
Трудности с работой лифтов жителей преследуют с момента сдачи дома шесть лет назад. Они регулярно выходили из строя, утверждают жильцы.