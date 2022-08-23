На длинные очереди в лифт жалуются жители высотки в Екатеринбурге

Речь идет о доме на ул. Палисадной, 18. От такой проблемы жители страдают уже около 6 месяцев, так как из двух подъемников с 6 марта работает только грузовой. Починить сломанный лифт не просто, требуется 180 тысяч рублей, пишет Е1.