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На длинные очереди в лифт жалуются жители высотки в Екатеринбурге

Сегодня, 14:04
Фото: 1MI
Жители новой шестнадцатиэтажки на Вторчермете в Екатеринбурге стоят в очередях, чтобы попасть в лифт для спуска или подъема.

Речь идет о доме на ул. Палисадной, 18. От такой проблемы жители страдают уже около 6 месяцев, так как из двух подъемников с 6 марта работает только грузовой. Починить сломанный лифт не просто, требуется 180 тысяч рублей, пишет Е1.

При этом у жильцов есть скопленные общедомовые 100 тысяч рублей, а управляющая компания предложила жильцам на общедомовом собрании проголосовать за капремонт.

В самой управляющей компании рассказали, что лифты смонтированы застройщиком от компании Век, которая уже не существует. Это некачественные, которое часто ломается.

УК ремонтирует лифты за свой счет в пределах 50 тысяч рублей. Свыше этой суммы ремонт считается капитальный и делается за счет средств капремонта дома или других средств жильцов. Деталь, вышедшая из строя - катушка тормоза, стоимость 180 тысяч рублей, - рассказали в управляющей компании.

Деталь для ремонта была заказана ранее. Однако, так как предельный срок поставки детали из Китая - до 85 дней, жителям приходится испытывать трудности при пользовании лифтом, добавили в УК.

Трудности с работой лифтов жителей преследуют с момента сдачи дома шесть лет назад. Они регулярно выходили из строя, утверждают жильцы.

#Общество#Новости УрФО#Капремонт#Лифт#Дом#Замена#Фонд капремонта#Елена Озерова
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