TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Стали известны подробности гибели семьи из Екатеринбурга в ДТП под Волгоградом

Сегодня, 13:23
Фото: 1MI
Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло на трассе под Волгоградом. В ней погибла семья из Екатеринбурга.

34-летний водитель SsangYongс Башкирскими номерами ехал в сторону Волгограда. Он не выдержал безопасный боковой интервал до автобуса и ушел в неуправляемый занос. Во время заноса автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в Lada Largus с семьей из Екатеринбурга.

В результате 40-летний водитель Largus и две его пассажирки 68 и 42 лет. Еще четверо пассажиров — дети в возрасте от трёх до десяти лет были доставлены в больницу с травмами. Также в больницу попал и водитель SsangYong.

По словам водителя автобуса, он ехал из Дагестана в Татарстан. У него была одна полоса движения, а на встречу ехали два ряда. Неожиданно, по словам водителя, навстречу выехал SsangYong. Он прошел по касательной, а затем его развернуло и отбросило на встречную полосу.

#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Екатеринбург#Волгоград#Авария#Смерть#Погибшие#Пострадавшие#Дети
Подпишитесь
Вскрыть череп и завести сердце. Как «собирают» пострадавших при жутких ЧП в Тагиле
Вчера, 10:12
Мертвая река и бесконтрольные выбросы. Главные экособытия за неделю в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:16
Перебои с интернетом: санкции Запада или нежелание провайдеров решать проблему?
Вчера, 16:49
Тагильчанин пожаловался на бизнесменов, игнорирующих пандусы для инвалидов
Инвалид пожаловался на отсутствие доступной городской среды в Нижнем Тагиле. Его претензия адресована к представителям бизнеса.
Вчера, 12:14
Девочки-подростки шли ночью по трассе в 20 км от дома под Нижним Тагилом
Две девочки в возрасте 13 и 14 лет находились на трассе ночью одни. Они возвращались от тети обратно домой и ловили попутку.
Вчера, 16:32
236 новых случаев COVID-19 зарегистрировано за неделю в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:25