Стали известны подробности гибели семьи из Екатеринбурга в ДТП под Волгоградом

По словам водителя автобуса, он ехал из Дагестана в Татарстан. У него была одна полоса движения, а на встречу ехали два ряда. Неожиданно, по словам водителя, навстречу выехал SsangYong. Он прошел по касательной, а затем его развернуло и отбросило на встречную полосу.