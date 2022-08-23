Стали известны подробности гибели семьи из Екатеринбурга в ДТП под Волгоградом

34-летний водитель SsangYongс Башкирскими номерами ехал в сторону Волгограда. Он не выдержал безопасный боковой интервал до автобуса и ушел в неуправляемый занос. Во время заноса автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в Lada Largus с семьей из Екатеринбурга.
В результате 40-летний водитель Largus и две его пассажирки 68 и 42 лет. Еще четверо пассажиров — дети в возрасте от трёх до десяти лет были доставлены в больницу с травмами. Также в больницу попал и водитель SsangYong.
По словам водителя автобуса, он ехал из Дагестана в Татарстан. У него была одна полоса движения, а на встречу ехали два ряда. Неожиданно, по словам водителя, навстречу выехал SsangYong. Он прошел по касательной, а затем его развернуло и отбросило на встречную полосу.